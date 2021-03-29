Диетолог посоветовала ради здоровой кожи изменить рацион питания

Порой, когда пациенты обращаются к дерматологу с просьбой помочь устранить высыпание или другие недостатки кожи лица, становится понятно, что крема и лекарства отнюдь не все, что может вернуть ей здоровый вид.

Питание совершенно точно отражается на состоянии нашей кожи. При регулярном употреблении отдельные продукты и питательные вещества могут заметно изменить ее цвет и состояние.

Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, как из-за продуктов кожа может стать нездорового оттенка и как это исправить.

«Здоровье ногтей, волос, здоровье наше в целом, эффективность работы мозга и всей гормональной системы во многом зависит от того, какие продукты у нас в холодильнике и как мы их готовим. Словом, мы то, что мы едим, а точнее, что мы усваиваем. Именно еда содержит все необходимые ингредиенты, которые поддерживают наше здоровье», — рассказала собеседница ФАН.

Диетолог подчеркнула, что красота нашей кожи и волос в целом зависит от того, что мы едим. Если человек питается продуктами, на которые организм реагирует плохо, их нужно исключать из рациона.

«Если появились какие-то проблемы с кожей, идите смело к профессионалам, которые занимаются вопросами питания. Ищите в списке часто употребляемых продуктов те, которые привели к этим патологическим изменениям, зачастую это молочные и даже кисломолочные. Исходя из исследований, именно они оказываются в зоне непереносимости», — объяснила Маргарита Королева.

Она советует проверить, нет ли в вашем питании избытка сахаров или легкоусвояемых углеводов, поскольку именно они повышают уровень инсулина и заставляют вырабатывать его в большом количестве.

«Инсулин тормозит выработку эстрогена, а тестостерон оказывается на высоком уровне, что приводит к дисфункции гормональной сферы, и именно это может проявляться на лице как акне», — резюмировала собеседница ФАН.

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