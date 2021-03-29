Погибшего в Хибинах сноубордиста проводят в последний путь в ближайшие дни

Санкт-Петербург, 29 марта. Родные и близкие петербургского сноубордиста, погибшего в Хибинах, готовятся проститься со спортсменом.

Семья сноубордиста из Санкт-Петербурга принимает помощь в организации похорон. Скоро состоится церемония прощания с покойным.

Напомним, спортсмен погиб во время одного из спусков в Хибинах. Вероятной причиной смерти называют сильный ветер, который протащил мужчину в сторону скального сброса высотой 200 метров. Тело обнаружили в ходе поисково-спасательной операции, а после спустили с горы.