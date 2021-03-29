Нефть дешевеет на фоне разрешения ситуации в Суэцком канале

Москва, 29 марта. Стало известно о падении нефтяных цен на 2% после появления новостей о снятии с мели застрявшего в Суэцком канале судна.

Данные биржи свидетельствуют о том, что цена нефти снизилась на 2% после успешных действий в Суэцком канале, позволивших снять с мели контейнеровоз Ever Given. Об этом пишет информационное агентство «Прайм».

Согласно котировкам торгов, июньские фьючерсы нефти марки Brent в моменте уменьшились на 2,02%, до 63,13 доллара. Майские фьючерсы падали в цене на 1,61%, до значения в 63,53 доллара.

Портфельные инвесторы активно используют новости о ситуации в Суэцком канале. Подчеркивается, что за последние пару недель нефтяные цены опустились примерно на 8–9%. Представители агентства Bloomberg считают, что рано говорить об открытии канала для возобновления перевозок. Очередь судов на маршруте, по данным агентства, составляет более 450 кораблей.

«С неопределенностью вокруг Суэцкого канала и ОПЕК+, которые венчают неясную картину спроса, мы можем наблюдать значительные перепады настроений и высокую волатильность в течение дня. Я не представляю, как ОПЕК+ или Саудовская Аравия могут рисковать, добавляя на рынок нефть...» — заявила основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Видеозапись со снятием гигантского контейнеровоза с мели Федеральное агентство новостей показало в специальном сюжете.