Стало известно, кто сыграет принца Чарльза в фильме «Спенсер» с Кристен Стюарт

Лондон, 29 марта. Создатели фильма «Спенсер» о принцессе Диане нашли актера на роль ее супруга. Как стало известно, принца Чарльза сыграет Джек Фартинг.

Артист, известный зрителю по сериалам «Полдарк» и «Пуаро», снимется в исторической драме режиссера Пабло Ларраина вместе со звездой «Сумерек» Кристен Стюарт, Салли Хокинс, Шоном Харрисом и другими.

Фильм расскажет о непростых отношениях, которые сложились между леди Ди и ее знаменитым мужем. В основном действие развернется в рождественский уик-энд, который принцесса провела с королевской семьей в Норфолке. Именно в те дни она решилась на развод с сыном Елизаветы II.

Биографическая драма выйдет в прокат осенью 2021 года, передает Variety. В Сети уже появились несколько фотографий Стюарт в образе принцессы Дианы.