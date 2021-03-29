Глава Роснедр оценил запасы полезных ископаемых в российской Арктике

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Роснедр Евгений Киселев в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, на сколько лет нашей стране хватит собственных запасов нефти и газа, что будут добывать в ближайшие годы в Арктике и есть ли у России шансы войти в число мировых лидеров не только в углеводородной, но и в водородной энергетике.

Тренд на декарбонизацию экономики

— Евгений Аркадьевич, традиционный первый вопрос: каковы на сегодня запасы нефти и газа в России? И на сколько их хватит?

— Текущие извлекаемые запасы России сегодня по сумме всех категорий составляют 31 миллиард тонн нефти и 73 триллиона кубометров природного газа. При существующей добыче обеспеченность всех запасов нефти составляет 59 лет, а природного газа — 103 года.

— Окажет ли влияние на ежегодные объемы добычи активно развивающийся в последнее время во всем мире тренд на декарбонизацию энергетики, отказ от углеводородов?

— Идея декарбонизации связана с полной перестройкой экономики и энергетических систем с целью резкого уменьшения выбросов СО₂. В перспективе это должно обеспечить снижение нагрузки на окружающую среду. Международная группа экспертов по изменению климата создала сценарии сокращения выбросов СО₂ и достижения этого показателя до нуля к 2050 году. Полная декарбонизация энергосистем — единственное решение для стабилизации климата. На практике для достижения нуля чистых выбросов необходимо перейти на альтернативные источники энергии и полностью отказаться от ископаемого топлива. Но дело в том, что нынешний уровень технологий не позволяет уйти от использования традиционных энергоносителей: угля, нефти, природного газа.

— Тогда как быть с проблемой глобального потепления?

— Повысить эффективность использования все тех же нефти, газа, угля с целью снижения выбросов можно уже сейчас. Например, на Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья (УВС) мы уделяем особое внимание повышению утилизации попутного нефтяного газа до максимальных показателей. Недропользователями взят курс на снижение количества факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа.

— Еще один тренд — водородная энергетика. Минэнерго РФ в прошлом году разработало дорожную карту ее развития до 2024 года. Повлияет ли это на интерес к гидроресурсам и месторождениям других элементов, которые могут быть задействованы в производстве водородного топлива?

— Да, распоряжением правительства Российской Федерации в октябре 2020 года был утвержден план мероприятий — «дорожная карта» — по развитию водородной энергетики в России до 2024 года. Основная цель — увеличить производство и расширить сферу применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, обеспечить вхождение России в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

По оценкам экспертов, к 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы. Во многом это связано как раз с тем самым трендом на декарбонизацию экономики и снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. Водородная энергетика в этом плане рассматривается как одно из ключевых направлений достижения углеродной нейтральности: водород можно получать из низкоуглеродных источников, а его использование в качестве энергоносителя не приводит к выбросам парниковых газов.

— Насколько реально России достичь лидерства в этой сфере к 2024 году?

— Уже сегодня у нашей страны есть важные конкурентные преимущества по развитию водородной энергетики: это наличие значительного энергетического потенциала и ресурсной базы, недозагруженные генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода и наличие действующей транспортной инфраструктуры. Это может позволить России в перспективе занять место лидера в сфере производства и поставок водорода на глобальный рынок.

Утвержденная «дорожная карта» по развитию водородной энергетики как раз предполагает последовательную работу по достижению обозначенных в Энергетической стратегии целей: это и увеличение масштабов производства водорода из природного газа, а также с использованием возобновляемых источников энергии, атомной энергии; активизация международного сотрудничества и выход на международные рынки и ряд других направлений.

Недра российской Арктики

— Насколько активно сегодня ведутся геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых в Арктике?

— Если говорить об углеводородном сырье, геологоразведочные работы в Арктической зоне России за счет средств федерального бюджета в 2020 году велись на 11 объектах: проводилось изучение геологического строения перспективных территорий нераспределенного фонда недр, локализации прогнозных ресурсов УВС, готовились на основе этих данных участки для лицензирования.

— Какова цена вопроса для бюджета?

— Финансирование по данным объектам составило 3,907 млрд рублей. Всего прирост локализованных ресурсов на территории Арктической зоны в 2020 году составил 1997 миллионов тонн условного топлива.

— Коммерческие компании, я так понимаю, тоже активно участвуют в проведении геологоразведочных работ по поиску углеводородов в Арктике?

— Да, как раз сейчас мы собираем и анализируем данные о результатах геологоразведочных работ недропользователей в 2020 году. Фактический объем инвестиций компаний в эту деятельность и их результаты будут известны по результатам заслушиваний недропользователей в конце марта.

— Как часто выдаются лицензии на ведение работ на этой территории?

— Согласно порядку рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для их геологического изучения недр, утвержденному Минприроды, «заявительный принцип» в отношении углеводородного сырья распространили в том числе на территорию Арктической зоны Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Там на сегодняшний день сохраняется высокая активность заявителей по подаче заявок на право пользования недрами для целей геологического изучения их участков за счет собственных средств. За период действия порядка — с ноября 2016 года — на территории Арктической зоны Красноярского края и Республики Саха предоставлено 57 лицензий.

Всего в период с 1 января 2019 года по 16 марта 2021 года на территории Арктической зоны Российской Федерации предоставлено 86 новых лицензий на пользование участками недр, в том числе 15 лицензий предоставлено в порядке аукциона.

Всего на сегодня в Арктической зоне РФ, включая арктические акватории, в части УВС действует 657 лицензий на пользование недрами. 193 из них предоставлены для целей геологического изучения, 224 — для разведки и добычи полезных ископаемых и еще 240 лицензий совмещают цели геологического изучения, разведки и добычи.

— Как изменился интерес инвесторов к этой зоне за последние три года?

— За последние три года на территории Арктической зоны РФ пользователями недр открыто 13 месторождений углеводородного сырья. Самые крупные из них — это открытое в 2018 году Северо-Обское газоконденсатное месторождение, суммарная оценка запасов которого составляет 274 млрд кубометров, открытые в 2019 году уникальное по запасам газоконденсатное месторождение им. В. А. Динкова с суммарной оценкой запасов 391 млрд кубометров. В прошлом году были открыты уникальные по запасам газа газовое месторождение имени маршала Жукова с суммарной оценкой запасов 800 млрд кубометров и газоконденсатное месторождение имени маршала Рокоссовского с суммарной оценкой запасов 514 млрд кубометров. Также значимым открытием 2020 года стало месторождение 75 лет Победы, оценка извлекаемых запасов газа которого составляет по сумме всех категорий 203 млрд кубометров.

Значительный потенциал по добыче нефти обнаружен в прошлом году в уникальном по запасам Западно-Иркинском нефтяном месторождении с суммарной оценкой запасов 511 млн тонн.

— Насколько Арктика интересна недропользователям с точки зрения добычи твердых полезных ископаемых?

— Недра российской Арктики сегодня обеспечивают практически 100% добычи апатитовых руд (5,7 млн тонн), редкоземельных металлов (124,5 тыс. тонн), титана (416 тыс. тонн) и циркония (20,9 тыс. тонн). Ежегодно в Арктике добывается 10% от общероссийской добычи золота (37,2 т) и 11% серебра (244,3 т). Кроме того, в ее недрах заключено 28% запасов алмазов (312,3 млн карат) — они обеспечивают 36% от общей добычи (15,3 млн карат), а также 97% запасов платиноидов (14,9 тыс. тонн), обеспечивающих 99% всей добычи (130,5 т).

На сегодня на территории Арктической зоны РФ действует 697 лицензий на твердые полезные ископаемые. При этом пять лет назад эта цифра составляла только 280 штук, что, безусловно, свидетельствует об интересе компаний-недропользователей к арктическим недрам. За последние три года отмечается и стабильный рост инвестиций в геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые: с 8,2 млрд рублей в 2018 году до 9,3 млрд в 2020 году. В 2021 году затраты на геологоразведку прогнозируются свыше 10 млрд рублей.