Немецкий политолог предсказал острый ответ Германии на санкции США против «СП-2»

Берлин, 29 марта. Германия даст острый ответ, если Соединенные Штаты введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». Такую точку зрения выразил политический обозреватель Александр Рар.

Специалист в сфере энергетики Константин Симонов не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против «Северного потока — 2». По его мнению, предполагаемые ограничения коснутся немецких портов, где базируются участвующие в проекте суда.

«Это трудно себе представить, так как это уже торговая война против структур самой Германии, после чего она промолчать не сможет. Она должна будет ответить, причем очень остро», — сказал Рар.

Политолог также прокомментировал возможность введения санкций против председателя правления оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, который в прошлом занимал пост канцлера Германии. Рар предсказал «черную главу» в диалоге Европы и Америки в случае принятия Вашингтоном такого решения.

Российско-немецкий проект «Северный поток — 2» подразумевает укладку трубопровода в Балтийском море. Мощность сооружения составит 55 миллиардов кубических метров газа в год. Вашингтон выступает против строительства и продвигает в Европе свое топливо.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил о готовности США ввести новые санкции из-за «СП-2». По информации НСН, Польша ввела ограничения против двух занятых в проекте судов.