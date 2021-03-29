Николай Азаров оценил рейтинг доверия украинцев к Зеленскому

Киев, 29 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал уровень доверия граждан к президенту страны Владимиру Зеленскому. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале.

Политик написал, что в поддержку Зеленского сегодня высказывается 21% украинцев. По мнению Николая Азарова, рейтинг, с одной стороны, еще очень высокий, однако, если сравнивать с предыдущими показателями, президент теряет позиции. Предшественнику украинского лидера Петру Порошенко доверяют 12% опрошенных, другим бывшим кандидатам на президентский пост — почти 5%. Экс-премьер убежден, что граждане Незалежной должны прекратить верить «брехне» Зеленского.

«Я обращаюсь к этому 21%. Кто же это такие, которые после двух лет сплошной брехни (ни одно обещание Зеленским не выполнено) считают, что за него и дальше можно проголосовать?! Ну пошевелите мозгами! Особенно жители Юго-Востока», — написал он.

Бывший премьер-министр Украины напомнил, что Владимир Зеленский за время пребывания в должности президента не сделал ничего существенного, особенно для русскоговорящих украинцев. Политик призывает граждан страны отказаться от поддержки действующего главы государства.

«Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского! А эти цифры наглядно показывают, что народ Украины созрел к досрочным выборам», — заключил Азаров.

Ранее сообщалось, что Азаров назвал Украину банановой республикой из-за нищеты.

НСН информировала, что Зеленский готовит Украину к партизанской войне