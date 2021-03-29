Десять игроков сборной России сдали допинг-тесты перед матчем со Словакией

Трнава, 29 марта. Футболисты сборной России прошли тестирование на допинг в преддверии поединка со Словакией в отборе ЧМ-2022.

Пресс-служба сборной России по футболу в Telegram-канале сообщила, что десять игроков команды «ранним утром» 29 марта сдали допинг-тесты. Имена сдавших пробы спортсменов при этом не разглашались. В пресс-службе сборной России отметили, что процедура прошла в штатном режиме.

Уже 30 марта подопечные Станислава Черчесова проведут третий матч квалификационного раунда ЧМ-2022. В Трнаве сборная России сыграет со Словакией. После двух туров команда Черчесова с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Словацкая сборная с двумя баллами в активе идет на четвертом месте. Матч в Трнаве начнется в 21:45 по московскому времени.