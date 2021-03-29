Перечислены действующие в России льготные программы ипотеки

Москва, 29 марта. Россиянам напомнили о действующих льготных ипотечных программах, выбор которых зависит от региона проживания, состава семьи и некоторых определенных условий.

Для граждан Дальневосточного федерального округа действуют особые условия. Программа «Семейная ипотека» предусматривает льготное приобретение жилья для семей, в которых с 2018 года появился второй малыш или есть ребенок с ограниченными возможностями. Ставка по кредиту составляет 6%, сроком до 30 лет.

Кроме того, по стране действует программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Снижение ставки субсидируется за счет государства. Для желающих приобрести жилье в поселке ставка составляет 3%. Первоначальный взнос — не менее 10% от общей суммы.

Процент по ссуде на строительство дома также был снижен до 6,1%, однако не во всех регионах. Для планирующих купить недвижимость в Дальневосточном федеральном округе действует льготная ставка по ипотеке на уровне 2% годовых.

Благодаря низким процентным ставкам россияне в 2020 году начали брать ссуду на более длительные сроки — от 18 до 19 лет, тогда как изначально средний период составлял 15 лет.