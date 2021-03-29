«Безумие как норма»: эксперты оценили попытку США создать «русских троллей» в Африке

Попытка США создать в Африке «фабрику троллей» показывает, до какого уровня опустились американская политика и американская общественная мысль. Об этом в комментарии ФАН рассказали политологи Андрей Иванов и Роман Романов.

«Африканские тролли»

Согласно расследованию ФАН, спецслужбы США через фонд миллиардера Джорджа Сороса создали в нескольких африканских странах «фабрики троллей». Их работу попытались выдать за «российское вмешательство» в американские выборы.

Еще 11 апреля подконтрольный ЦРУ телеканал CNN опубликовал фейковый сюжет о «руке Москвы». В нем говорилось, что россияне якобы развернули на территории Ганы и Нигерии фабрики, которые в социальных сетях занимаются антиамериканской пропагандой. Журналист Кларисса Уорд лично съездила в Африку, чтобы снять работу людей, которые «агитируют» американцев голосовать за Дональда Трампа.

В свою очередь на ФАН вышел как раз один из работников «фермы» Сет Виреду. Он рассказал свою версию «разоблачительного сюжета» американского телеканала CNN. По его словам, в 2019 году с ним связался сотрудник фонда Open Society (Фонд «Открытое общество») — международная организация, учрежденная Соросом, которая в открытую работает на спецслужбы США, — с выгодным предложением. Виреду дали задание возглавить общественную организацию с платформой в социальных сетях. Главная цель — защита чернокожих на территории Соединенных Штатов. Получается, заказчиком создания «африканской фабрики» выступили США, а именно фонд Сороса.

Фонд Сороса нанимает африканцев, чтобы создавать липовые «штабы троллей», после чего сам же их показывает на подконтрольных телеканалах и в дружественных социальных сетях, чтобы ЦРУ и ФБР в очередной раз могли устроить скандал и заявить о «российском вмешательстве». Но прокололись американские спецслужбы, когда попытались заставить чернокожих агитировать за Дональда Трампа, в то время как больше половины афроамериканцев выступали за Джо Байдена.

Скрытный переворот

По мнению Романа Романова, Демократической партии США, Байдену и аффилированным с ними структурам было очень выгодно представить, что в конце 2020-х — в канун выборов президента США — у Трампа не было реальной поддержки, а вся поддержка в интернете — фиктивная, которую якобы организуют «русские тролли». Таким образом, через создание фабрик ботов в Африке или других государствах американцы пытались провести операции под чужим флагом.

«Создавая бот-фермы, они пытались уверить в будущем общественность, что якобы за всеми ними стоят русские. Мол, все те голоса, которые на выборах получил Трамп, являются не чем иным, как простым фейком, который был вброшен русскими. Таким образом Демократическая партия готовилась к поражению. И в случае поражения они хотели организовать самый настоящий Майдан — подобно тому, что состоялся на Украине в 2014 году», — пояснил Роман Романов.

Демократы понимали, что большая часть народной поддержки была на стороне Дональда Трампа. Они пытались убедить американцев, что Трамп — маргинал без общественной поддержки, а люди, которые находились рядом с ним, — точно такие же маргиналы, заметил эксперт.

«При этом на выборах мы увидели, что Демпартия активно использовала методы махинаций и симуляции выборного процесса. Вместо реальных жителей США голосовали давно умершие люди. То, что сейчас происходит в США, — это скрытый переворот, разрушение многовековой демократической системы, которая там существовала. Чтобы это обосновать, необходимо создать внешнюю угрозу. Почему не работают институты демократии? Все просто: это русские виноваты», — заключил Роман Романов.

«Безумие как норма»

Как отметил Андрей Иванов, в этой истории прекрасно все. И прежде всего она показывает, до какого уровня опустились американская политика и американская общественная мысль.

«Получается, крутой фонд известного политического авантюриста Сороса отправился в какие-то бедные страны Африки нанимать случайных людей. Те взяли деньги и умышленно сделали все наоборот. Потом вся эпопея всплывает, разгорается скандал в СМИ. И теперь вопрос: зачем об этом стали говорить в СМИ США? И тут самое интересное. Вполне вероятно, что таким образом хотят показать, какие же демократы молодцы, ибо им под силу тотальный идиотизм. Мол, противник Трампа — миллиардер Сорос — решил устроить против него провокацию. То есть не сидел без дела. Молодцы и жители Ганы, которые, сидя в нищей стране, озаботились американскими ценностями. Молодец и Байден, который вдохновил всех закрутить нелепую историю. В общем, все молодцы, кроме Трампа. И, конечно, кроме России, которая в этой истории вообще ни при чем, но априори виновата», — пояснил Андрей Иванов.

По его словам, перед нами не стройная логика, а эклектика из противоречащих друг другу событий и действий. Однако он заметил, что сейчас это общемировой тренд: когда здравый смысл подменяется пропагандой безумия как нормы.

«И эта опасность существует для всех. Нынешняя история заставляет лишний раз задуматься над тем, в какой реальности мы живем», — заключил Андрей Иванов.

Ранее политик, экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что «русским вмешательством» американцы пытаются оправдать внутренние проблемы, отвлечь население от серьезного раскола в Соединенных Штатах. Они ведут против РФ настоящую информационную войну. И необходимо уделять этому особое внимание.