ВСУ обстреляли из минометов Горловку и Безыменное в ДНР

Донецк, 29 марта. Украинские военнослужащие три раза за сутки открыли огонь по территории ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По данным представителей ДНР, под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины оказались населенные пункты Безыменное и поселок имени шахты Гагарина в Горловке.

Всего по горловскому и мариупольскому направлениям украинские военные выпустили три мины калибра 120 мм и четыре мины калибра 82 мм.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали подробности гибели бойцов ВСУ под Горловкой. Согласно имеющимся данным, украинские военные подорвались на минах во время уточнения карты минных полей.