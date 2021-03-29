Российские военные проводят масштабные учения по обороне восточных рубежей РФ

Хабаровск, 29 марта. Масштабные учения по отработке действий для обеспечения военной безопасности на востоке России проходят в рядах Вооруженных сил РФ, сообщили в Восточном военном округе (ВВО).

Отмечается, что маневры проводятся под руководством командующего войсками ВВО Геннадия Жидко.

«Командующие общевойсковыми армиями, дислоцированными в Забайкалье и Приамурье, на практике покажут знания и навыки по применению группировок войск для обеспечения военной безопасности на востоке России», — указали в пресс-службе округа.

По имеющейся информации, военнослужащие ВВО будут отрабатывать действия, необходимые как для обороны, так и для наступления, в том числе в ночное время суток. Учения будут проводиться до конца недели.

Для проведения маневров были задействованы более 12 тысяч человек личного состава, около 3 тысяч единиц военной техники, а также 60 самолетов и вертолетов. Помимо этого, военные применяют беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что разведчики Восточного военного округа получат на вооружение крупную партию новейших автоматов АК-12.