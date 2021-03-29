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Российские военные проводят масштабные учения по обороне восточных рубежей РФ

Российские военные проводят масштабные учения по обороне восточных рубежей РФ

Хабаровск, 29 марта. Масштабные учения по отработке действий для обеспечения военной безопасности на востоке России проходят в рядах Вооруженных сил РФ, сообщили в Восточном военном округе (ВВО).

Отмечается, что маневры проводятся под руководством командующего войсками ВВО Геннадия Жидко.

«Командующие общевойсковыми армиями, дислоцированными в Забайкалье и Приамурье, на практике покажут знания и навыки по применению группировок войск для обеспечения военной безопасности на востоке России», — указали в пресс-службе округа.

По имеющейся информации, военнослужащие ВВО будут отрабатывать действия, необходимые как для обороны, так и для наступления, в том числе в ночное время суток. Учения будут проводиться до конца недели.

Для проведения маневров были задействованы более 12 тысяч человек личного состава, около 3 тысяч единиц военной техники, а также 60 самолетов и вертолетов. Помимо этого, военные применяют беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что разведчики Восточного военного округа получат на вооружение крупную партию новейших автоматов АК-12.

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