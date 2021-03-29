Граждане Туркменистана украли ноутбуки из детского сада в Мордовии

Саранск, 29 марта. В Мордовии двух уроженцев Туркменистана будут судить за кражу оргтехники из нового детского сада города Ардатов. Два студента, переквалифицировавшиеся в рабочих, вынесли из здания три ноутбука, компьютерную мышь и две веб-камеры. Как сообщили ФАН в региональном МВД, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно следователям, еще осенью студенты мордовского вуза откликнулись на вакансию рабочего, который мог бы заниматься строительством и внутренней отделкой здания. Чтобы проделать работу, молодым людям несколько месяцев приходилось ездить из Саранска в Ардатов за 118 километров.

Результат труда граждан Туркменистана директор оценила на «неудовлетворительно». Поэтому рабочим нужно было устранить все недочеты.

«Приехав на объект еще несколько раз, фигуранты решили похитить какие-либо материальные ценности, чтобы компенсировать затраты на дорогу. Обнаружив в спортзале несколько новых ноутбуков и веб-камеры, они похитили их, после чего уехали обратно в Саранск», — сообщили в региональном МВД.

Молодые люди причинили ущерб дошкольному учреждению в 150 тысяч рублей. Теперь горе-рабочим придется отвечать перед судом.

Ранее ФАН писал о том, что сотрудник мордовского завода получил взяток на сумму более миллиона. Он отправится на пять лет в колонию строгого режима.