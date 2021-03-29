Пригожин рассказал, какое будущее ждет США

Обвинения в «российском вмешательстве» есть не что иное, как попытка скрыть грандиозные по масштабу политические махинации США. Одна из таких — неожиданный «триумф» Джо Байдена в предвыборной гонке 2020 года и его место на посту нынешнего президента США.

Как чиновник с не самым завидным рейтингом на момент старта демократических праймериз и самой вялой избирательной кампанией в американской истории внезапно стал президентом страны? Ответ прост: американский либеральный истеблишмент, именуемый также «глубинным государством», готовил продвижение Байдена заранее. Для фальсификации выборов против Трампа «глубинному государству» было явно недостаточно изменений в процедуре голосования, необходимо было создание нужного информационного фона. Именно поэтому кукловоды Байдена спровоцировали расовый кризис летом 2020 года после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Фантастическая система фальсификаций и плохо скрываемых нарушений в ходе голосования показала, что коррумпированные СМИ, а также члены избирательной, судебной и силовой систем не слишком заботятся о праве избирать и быть избранным.

О том, какое будущее ждет Америку с учетом произошедшего, ФАН поговорил с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

«США и мир по-американски находятся на грани чудовищного и позорного краха. Джо Байден, этот жалкий и немощный старик, был нарочно и практически насильно поставлен американским «глубинным государством» в Белый дом, чтобы стать марионеткой в руках либеральных кукловодов. Состояние здоровья Байдена не позволяет ему не только принимать самостоятельные решения, но и самостоятельно мыслить и говорить. Его недавнее падение с трапа самолета показывает, что и с ходьбой у него тоже проблемы. Поэтому в скором времени в светлое будущее Америку поведет Камала Харрис, которая наверняка заменит старика Байдена на этом посту. Если это случится, то мир в головах американцев перевернется. За что боролись, на то и напоролись», — утверждает Евгений Пригожин.

Важно понимать, что при таком развитии событий может вновь произойти вмешательство Америки во внутренние дела страны. В современной России не раз фиксировались попытки США «влезть» в российские выборы начиная от президентских в 2018 году, муниципальных депутатов в 2019-м и даже попытка повлиять на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. ФАН не раз освещал эти ситуации в своих расследованиях.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН: КАК США ПРИКРЫВАЛИ СВОИ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ 2020 ГОДА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.