Погребинский объяснил, почему США не разрешат Киеву вернуть ядерное оружие

Киев, 29 марта. Новая стратегия национальной безопасности Украины не предусматривает возвращения ядерного оружия, так как этого не хотят США, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал стратегию нацбезопасности страны, в которой ориентиром для Украины является НАТО, а главным противником была названа Россия. В документе подчеркивается, что РФ якобы «угрожает суверенитету» Украины, а также мешает проводить евроатлантическую интеграцию.

Как отметил в комментарии «ПолитЭксперту» Погребинский, Зеленский должен был согласовать данную стратегию с представителями США, так как сегодня Киев не принимает каких-либо решений без оглядки на Вашингтон. По его мнению, в документе открыто говорится, что своих целей Украина может достичь только при поддержке со стороны НАТО, а потому ее главной целью является стать членом Альянса.

Однако политолог обратил внимание на то, что Киев мог потребовать вернуть ядерное оружие, однако этого не сделал, потому как это не будет выгодно американцам.

«Мне кажется, что это выполнение обязательной программы, за которой реальные шаги будут связаны только с тем, что Украина будет настойчиво стучать в закрытые двери НАТО и рассчитывать на то, что вместе с НАТО они победят Россию», — указал эксперт.

Также Погребинский отметил, стратегия и самого Альянса основывается на антагонизме, поэтому «главной угрозой» для США и Европы была назначена Россия.

Ранее украинский политолог заявлял, что Зеленский находится в зависимости от США, и выстраивает отношения с другими политиками так, как посчитают нужным в Вашингтоне.