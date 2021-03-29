Лариса Долина хочет отдохнуть от отношений с мужчинами

Москва, 29 марта. Популярная певица Лариса Долина влюблена в жизнь. Сейчас артистка не хочет погружаться в отношения с мужчинами.

Звезда с восторгом рассказывает о своей жизни. У нее прекрасно складывается карьера и работа над новыми композициями. Недавно Долина записала трек с Гариком Бурито, который получил множество просмотров в Сети.

Еще знаменитость уделяет много времени семье. Вместе с дочкой и внучкой народная артистка ездит отдыхать. Например, в Юрмалу.

«Замуж я не хочу категорически! Хочу отдохнуть. Я — свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь», — сказала артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Дочь певицы Ангелина Миончинская отметила, что «мама нашла себя в конце концов». По ее словам, Долина перестала ориентироваться на других.

Знаменитость сильно похудела. Артистке удалось сбросить около 20 килограммов, при этом она не обращалась за помощью к диетологам. Она питается маленькими порциями, прибегает к интервальному голоданию и занимается физкультурой.