Пробка в Суэцком канале едва коснулась российской нефти Urals

Москва, 29 марта. Блокировка Суэцкого канала практически не повлияла на поставки российской нефти Urals. Для транспортировки ресурса используются иные маршруты, сообщили в Минэнерго РФ.

С увеличением объемов мировой торговли энергоресурсами, в том числе сжиженным природным газом, министерство считает «вопросом времени» создание дополнительных коротких маршрутов доставки товаров, передает «Коммерсантъ».

В частности, большой потенциал имеет Северный морской путь, сроки навигации по которому в минувшем году выросли до девяти-десяти месяцев. Согласно данным пресс-службы, соответствующий маршрут позволяет существенно сократить время транспортировки сырья из Азии в Европу.

«Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, включая свыше 18 млн тонн сжиженного природного газа», — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в будущем ожидают увеличения поставок по Северному морскому пути, и напомнили о поставленной президентом России задаче нарастить грузопоток по этому маршруту к 2024 году — до 80 млн тонн в год. Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.