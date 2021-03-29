Пользователи «Сбербанка онлайн» сообщили о сбое в работе приложения

Москва, 29 марта. Россияне, пользующиеся приложением «Сбербанк онлайн», рассказали о трудностях со входом в систему. Такая проблема наблюдалась у 84% юзеров.

Информацию о сбое в работе сервиса подтвердили представители кредитной организации. Произошедшее они объяснили техническими причинами. Однако позже появилось сообщение, что приложение «Сбербанк онлайн» снова работает.

«Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе банка.

Кредитные ставки для клиентов Сбербанка могут вырасти после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку. Об этом рассказал председатель правления банка Герман Греф. Кредитная организация изучит сложившуюся ситуацию в ближайшее время.