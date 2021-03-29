Почему нас раздражают страшные чекисты из сериалов. Колонка Сергея Малинковича

Глава государства на заседании с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры заявил, что «современные киноленты показывают утрированные действия советских властей в годы Великой Отечественной войны». Трудно с этим не согласиться. Стоит только добавить, что киношники утрируют действия советской власти, не только показывая военные годы, но и все другие периоды эпохи СССР. И задали этот тренд отнюдь не в кино, а где-то совсем в другом месте.

Речь в данном случае идет о клише, традиция которых всегда была в кинематографе. В кино сталинской эпохи меньшевики всегда были в пенсне и с бородкой, иногда они приобретали семитские черты. Вредители отчаянно корчили рожи, а если стреляли в положительных героев, то сами же и боялись звука выстрелов. Даже фамилии у врагов были соответствующие — неблагозвучные.

Позднее, в более сдержанном советском кино, белоэмигранты с мрачными лицами пили все подряд и исполняли на гитарах русские романсы, ностальгируя по утраченному времени. Актеры же из советской Прибалтики с удовольствием подвизались на роль умелых, но абсолютно аморальных западных шпионов. К примеру, Арнис Лицитис, Витаутас Томкус, Регимантас Адомайтис в сознании многих советских зрителей слились с матерыми асами шпионажа, которые при встречах всегда пили коньяк, безжалостно убирали свидетелей и втайне не верили в идеалы западной демократии, а только в доллары.

Свои клише были и в кино 90-х. Когда перестройка набрала темп, главными кинозлодеями стали партийные работники и коррумпированные милиционеры. Их играли актеры, которые прежде прославились исполнением ролей этих же персонажей, но в исключительно в положительном ключе — Петр Вильяминов, Михаил Глузский, Николай Прокопович.

Позднее телеэкраны и киноэкраны заполонили отягощенные злом и миллионами жертв сталинские нквдэшники, чьи повадки до сих пор странно напоминают отрицательных героев довоенных кинобоевиков.

Что же так не понравилось главе государства? Ведь он работал в структурах госбезопасности совсем в другое время. Но и работникам КГБ 70-х годов достается в российской телеиндустрии. Например, в сериале «Дело гастронома №1» Михаил Пореченков, ужаснувшись «безнравственности гэбэшников брежневского разлива», уходит в отставку.

Весьма плодовитый кинорежиссер и в прошлом актер Олег Фомин некогда порадовал нас сериалом «КГБ в смокинге». Там бывшая подруга — супруга Эдуарда Лимонова — еле успевала уворачиваться от пуль, ножей и интриг офицеров КГБ. Приют же и защиту ей дали активисты польской «Солидарности». Сериал обещал продолжение, но затем Фомину, похоже, дали по шапке и больше такого безумного трэша мы не увидели. Кинематографисты и, выражаясь словами фрекен Бок, «телевизионные деятели искусств» мучительно разрывались последние 30 лет между желанием облить грязью все поколения чекистов и соответствовать желанию массового зрителя наблюдать на экранах приключения тех же самых чекистов.

Безусловно, в последние два десятилетия патриотическая нотка в российском кино зазвучала громко. Но и период 80-90-х, когда каждый день газеты и телепередачи начинали с разоблачения «преступлений сталинского времени», не прошел без последствий. В десятках сериалов последних лет на хорошего красного командира (который по странному совпадению всегда не сильно привержен коммунистическим идеалам) неизменно приходится один мрачный беспринципный офицер НКВД, а то и два. Если же в центре блокбастера оказывается важная чекистская операция (как в сериале «Апостол»), то главный герой — это совсем не кадровый офицер ведомства, а случайный человек. И чекисты к нему весьма суровы. Этого своего ценного агента и его семью они тиранят так, что удивляешься, откуда у человека моральные силы бороться за Победу, находясь в фашистском тылу. Заодно чекисты успевают еще и сажать друг друга по камерам Лефортово и там неизменно избивать. Но когда все же в главные герои пробивается кадровый чекист (в последние годы нередко в исполнении Павла Турбинера) то вокруг него собирается вдвое-втрое больше чекистов с плохим характером и с приверженностью к интенсивным методам допросов. Такая схема стала столь расхожей, а актеры, востребованные на роль хороших и плохих энкаведешников, настолько неизменны, что в сознании зрителя все эти сериалы (довольно средние по качеству) давно слились в один.

С учетом изменения массового сознания отечественного зрителя с антисоветского на нейтрально-позитивное к советской эпохе застрявшие в мифах 90-х режиссеры и продюсеры вызывают растущее раздражение у телеманов. Общественное настроение, как мы видим, дошло уже до Кремля.

Справедливости ради стоит сказать, что заполонившие сериалы мрачные тени в униформе НКВД являются прямым отражением идеализации сотрудников спецслужб в советском кино 30-х — начала 80-х годов прошлого века. Серьезные образы советских чекистов в исполнении Юрия Соломина, Вячеслава Тихонова, Донатаса Баниониса стояли особняком на фоне ходульных героев. Персонаж Георгия Жженова в саге о судьбе перековавшегося резидента западногерманской разведки по иронии судьбы был гораздо более симпатичен и реален в период его службы врагам советской Родины, а не после перехода на сторону СССР.

Очевидно, что любое упрощение образа работника спецслужб — его идеализация или демонизация — вызывает неприятие массового зрителя, особенно обладающего жизненным опытом. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны каждый солдат и офицер внес свой посильный вклад в общую Победу. Ратный труд, труд чекиста на войне был опасным, тяжелым и изнурительным. В военной повседневности находилось место всему — героизму и трусости, самопожертвованию и подлости, стремлению сберечь людей или, напротив, пожертвовать ими во имя приближения Победы. Иногда все вышеперечисленное уживалось в одном человеке. Об этом, проще говоря, и надо снимать кино.

Стоит сказать и о том, что сериалы о сотрудниках НКВД зачастую рассказывают нам о каких-то небылицах. Смотреть порой бывает интересно, но верится с трудом. А ведь работа чекистов и особистов на фронте и в тылу в годы войны была полна неброского, некиношного, но подлинного героизма и никто не потрудился создать серьезный и честный сериал о работе на оккупированной территории резидентов НКВД Виктора Молодцова, Виктора Лягина, Николая Кузнецова. В последнем случае стоило бы и рассекретить, наконец, документы.

Где сериал о героической и одновременно трагической судьбе чекистского подполья Одессы? А серьезный сериал о «Красной капелле» Одноименный фильм Александра Аравина 2004-го года порадовал нас только видами Парижа и опять-таки безжалостными высшими офицерами НКВД, обрекающими на смерть агентов на местах.

Авторы фильма не задумались над тем, чем была вызвана необходимость со стороны руководства НКВД перегружать агентов заданиями, поручать им устанавливать рискованные горизонтальные связи. Немцы стояли под Москвой, и это требовало чрезвычайных мер. Кроме того, в обескровленное Ежовым перед войной НКВД пришли люди, действительно лишенные должного опыта. Этот опыт они приобретали лишь по мере хода войны.

Нет и сериала о достойной самых высоких наград работе НКВД по добыче секретов американской атомной программы. Зато есть фантастические и скверно снятые поделки о борьбе чекистов с живущими в подземельях ордами немецких диверсантов. Однако нам могут возразить, что в недавнем сериале — например, про несчастную кулачку «Зулейху» — в неприглядном виде показаны не разведчики, а контрразведчики. Но сегодня мы знаем, что именно заслугой особистов, СМЕРШа, контрразведки является тот факт, что в 1941–1945 годах в советском тылу не было значимых диверсий.

А сколько злоупотреблений, сколько расхлябанности, сколько пренебрежения иных военачальников к судьбам солдат выявили и пресекли фронтовые особисты? А как ленинградское НКВД сумело исключить беспорядки или даже восстание в осажденном городе? Пытать и интриговать можно сколько угодно, но реальной работы это не заменит. И, скажем, сегодня нам известно как о фальсифицированных ленинградскими чекистами делах в тот период, так и о гораздо больших по количеству примерах поимки ими настоящих агентов иностранных разведок, мародеров, спекулянтов, даже людоедов.

Только рассказывать о подвигах чекистах нужно так же — без лубочной интонации, не приукрашивая сложную действительность тех времен. Но кормить нас сказками о злобном НКВД в годы войны и после нее уже хватит. Запроса на такую клюкву давно уже нет, братцы. В конце-концов значительная часть кино-телеиндустрии существует на наши деньги, налогоплательщиков. И платить их за недобросовестную работу нам надоело!