Батат способен нормализовать высокое артериальное давление

Лондон, 29 марта. Употребление соли в большом количестве — это одна из причин повышенного артериального давления. Калий способен нейтрализовать негативное влияние такого продукта на организм.

Этот полезный элемент содержится в сладком картофеле или батате. На одну порцию такого продукта приходится 950 мг калия, следует из исследования зарубежных специалистов. Национальный институт здоровья Великобритании (NIH) рекомендует употреблять от 2600 до 3400 мг калия в сутки. Благодаря этому уменьшится напряжение в стенках кровеносных сосудов, а уровень артериального давления приблизится к норме.

Доктор Александр Мясников рассказал, к какому специалисту следует обращаться с жалобами на гипертонию. При ухудшении самочувствия нужно записаться к нефрологу, посоветовал врач. Мясников напомнил, что почки — это «чуть ли не единственный орган, который регулирует давление».

Есть несколько способов, как избавиться от гипертонии, не прибегая к употреблению лекарственных препаратов. Например, нужно уделять время занятиям спортом. Можно выполнять аэробные упражнения, ходить, бегать или ездить на велосипеде.