Блокировка Суэцкого канала сказалась на операциях Пятого флота ВМС США

Вашингтон, 29 марта. Инцидент с застрявшим сухогрузом Ever Given в Суэцком канале нанес ущерб экономике сразу нескольких стран, однако в США надеются нивелировать этот урон.

Командование ВМС США заявило, что у страны есть средства для смягчения последствий инцидента, нарушившего движение торгового флота десятка стран в Суэцком канале, указало американское издание The Hill.

«Мы не будем говорить о конкретных последствиях для операций. У нас есть альтернативные возможности для смягчения последствий и поддержки проведения наших операций в зоне ответственности Центрального командования при продолжительной блокировке», — отметила представитель американских ВМС Ребекка Рибарич.

Пентагон и ВМС Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США и Пятого флота ВМС США, в зону ответственности которых входит и Суэцкий канал, пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу ситуации с севшим на мель контейнеровозом.

Ранее глава США Джо Байден отметил, что власти уже изучают возможные пути разблокировки движения в канале и предложили Египту помощь. ВМС США намерены отправить в Каир группу специалистов по дноуглубительным работам для проведения консультаций.

В понедельник утром, 29 марта, британское издание Bloomberg передало, что спасательные судна сняли с мели контейнеровоз Ever Given. Корабль на плаву, но пока не ясно, как быстро восстановят движение по каналу.