Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

Пентагон может отказаться от санкций против Индии за покупку оружия у РФ; пограничные с Мьянмой штаты Михорам и Манипур принимают беженцев; протестующие фермеры отметили 4 месяца забастовки всеиндийской стачкой; в стране отпраздновали яркий индуистский фестиваль Холи; ВМС США и Индии проводят совместные учения; Porsche намерен расширить свое присутствие в Индии — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пентагон может отказаться от санкций против Индии за покупку оружия у РФ

Применение санкций в отношении Индии за приобретение страной оружия и военной техники у России является, по всей видимости, не лучшим вариантом действий для Соединенных Штатов, считает адмирал Джон Аквилино, выдвинутый на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Я бы оставил это творцам американской политики, чтобы они определяли, является ли это движением вперед. Считаю, что нам, безусловно, следует понимать, где мы находимся в отношениях с Индией. И, считаю, что потенциально аспект уговоров Индии, предоставления Нью-Дели альтернатив мог бы быть более верным подходом», — заявил он, выступая в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

«Индия является действительно отличным партнером США, и, как мы видели на основе недавних обсуждений, ее важность будет только увеличиваться» — подчеркнул Аквилино.

В Индии началась вторая волна COVID-19

Экономист по здравоохранению адъюнкт-профессор Колледжа социальных наук Раджагири в штате Керала Риджо Джон сообщил о начале второй волны COVID-19 в Индии.

Рост заболеваемости обусловлен появлением новых штаммов вируса SARS-CoV-2, и ученые Индии пытаются выяснить их влияние на организм человека.

Эксперты отмечают, что еще один национальный карантин лишит средств к существованию и убьет индийскую экономику. Вместо этого в стране должны удвоить секвенирование генома, чтобы выявить новые штаммы заболевания, ускорить темпы вакцинации и усилить меры профилактики COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Индии достигла своего пика 16 сентября 2020 года, когда было зафиксировано 97 860 случаев. С этого момента число заражений в Индии снизилось до минимума 1 февраля — всего 8 579 человек.

Таким образом, в первые месяцы 2021 года кривая пандемии в Индии начала сглаживаться, создавая впечатление, что болезнь побеждена.

Однако количество случаев стало увеличиваться, и 21 марта центральное правительство сообщило о 47 000 новых заболевших. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в Индии выросло в 4,5 раза по сравнению с самым низким уровнем 1 февраля.

В то же время вакцинация не идет теми темпами, на которые рассчитывало правительство. Через два месяца после начала программы Индия выполнила только 7% своего целевого показателя по вакцинации к июлю.

Two months into Covid-19 vaccination, India has met just 7% of its initial target of 50 crore jabshttps://t.co/rHkuZAPZ0j | @AnooBhu writes @IndiaSpend — scroll.in (@scroll_in) March 19, 2021

Porsche намерена расширить свою сеть в Индии

Выступая перед Autocar India в недавно открывшемся автосалоне Infinity Cars в Мумбаи, глава бренда Porsche India Манолито Вуйчич сказал:

«У нас есть шесть дилерских партнеров, и вместо того чтобы добавлять новых партнеров, мы хотим помочь уже имеющимся расширить свое присутствие».

Интересно, что Porsche также изучает возможность использования сети брендов VW Group для распространения своего сервиса по всей стране.

«Мы являемся частью VW Group, поэтому мы можем и будем также использовать существующую сервисную сеть группы для расширения нашего присутствия. Мы выявили белые пятна по всей стране и разрабатываем планы их устранения», — добавил Вуйчич.

Всеиндийская забастовка в поддержку протестующих фермеров

С 6 утра до 6 вечера 26 марта в Индии прошла общенациональная забастовка в поддержку протестующих фермеров.

https://t.co/r4pswjoGIl Bharat Bandh from 6 am to 6 pm today: All you need to know#आज_भारत_बंद_है #FarmersProtest — Rajpal Fogawat (@RajpalFogawat) March 26, 2021

В южных штатах стачка не оказала серьезного влияния на работу транспорта, магазинов и других учреждений. Однако в северо-индийских штатах Пенджаб и Хариана, которые являются флагманами фермерского протеста, были отменены рейсы четырех скоростных поездов, на 32 направлениях отмечены сбои в движении пассажирского и грузового железнодорожного транспорта. Забастовка прошла без стычек с полицией. Однако фермеры готовы продолжать протесты до следующего ноября, если в этом будет необходимость.

В Индии отмечают праздник Холи

На прошедшей неделе индуисты отмечали один из самых ярких праздников года — фестиваль красок Холи, который символизирует вечную любовь божеств Радхи и Кришны.

India's Holi celebrations took place with bursts of colour amid an alarming surge in COVID cases – in pictures https://t.co/84leSpNIEC pic.twitter.com/xHtNlqIGcT — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 30, 2021

В течение недели верующие забрасывали друг друга разноцветными красками. В некоторых штатах зажигали костры — ритуал, подразумевающий победу добра над злом. Так, протестующие фермеры на границе Дели сожгли копии спорных законов о фермерском хозяйстве, которые против их воли приняло правительство.

Несмотря на то, что руководство штатов запретило проведение массовых мероприятий, празднования Холи прошли по всей стране.

США проведет онлайн-саммит по проблемам климата

Соединенные Штаты Америки пригласили 40 мировых лидеров на онлайн-саммит по климатическим вопросам, в частности, руководство Индии, Бангладеша и Бутана. Пакистан не включен в список приглашенных.

Примечательно, что в конце января 2021 года премьер-министр Пакистана Имран Хан в Twitter поздравил президента США Джо Байдена, выразив надежду, что Вашингтон и Исламабад «будут тесно сотрудничать» по целому ряду вопросов, включая «противодействие изменению климата».

I congratulate President @JoeBiden on his inauguration. Look forward to working with @POTUS in building a stronger Pak-US partnership through trade & economic engagement, countering climate change, improving public health, combating corruption & promoting peace in region & beyond — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 20, 2021

После того как американское руководство не пригласило Имрана Хана на онлайн-саммит, местные СМИ объяснили это тем, что «Пакистан не производит вредоносных выбросов в окружающую среду».

Индия и Пакистан провели встречу по соблюдению режима прекращения огня

Высокопоставленные чиновники индийской и пакистанской армий провели встречу в секторе Пунч. Предметом обсуждения стало соблюдение обеими сторонами режима прекращения огня вдоль Линии фактического контроля в соответствии с решением, принятым в прошлом месяце.

Тогда военное руководство обеих стран объявило о своей готовности соблюдать режим прекращения огня вдоль Линии фактического контроля в Джамму и Кашмире с полуночи 24 февраля.

«Нам удалось достичь перемирия. Встреча с командирами бригад была проведена для того, чтобы укрепить договоренности с обеих сторон», — сказал высокопоставленный представитель индийской армии.

Впервые примерно за пять-шесть лет на Линии фактического контроля установилась тишина, что предвещает хорошее будущее, заявил на мероприятии 26 марта главнокомандующий армией Индии генерал Манодж Мукунд Нараване. Он сказал, что Пакистан стремится к миру по трем причинам. Это санкции Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), внутренние трудности и ситуация на западной границе с Афганистаном.

Индия и США начали военно-морские учения

Индия и США 28 марта начали двухдневные военно-морские учения в восточной части Индийского океана. Мероприятие ознаменовано развитием оборонного и военного партнерства двух стран.

India, US conduct the two-day naval exercise in the Indian Ocean

Check out for FULL STORY: https://t.co/yx0jgOqLvX#IndiaObservers #India #USA — IndiaObservers (@IndiaObservers) March 30, 2021

ВМС Индии используют военный корабль «Шивалик» и дальний морской патрульный самолет P-8I в учениях «ПАССЕКС», в то время как ВМС США представлены авианосной ударной группой USS Theodore Rosevelt.

Индийский штат Манипур примет беженцев из Мьянмы

Беженцы Мьянмы проникают в Индию через пограничные штаты, в частности, Манипур.

Положение в Мьянме остается нестабильным после того, как ее военные лидеры открыли огонь по протестующим гражданам в девяти регионах страны, включая город Янгун.

Сообщается, что по меньшей мере 90 человек, в том числе несколько детей, были убиты. После военного переворота началась массовая миграция людей из этой страны.

Правительство Манипура несколько дней назад отправило письмо, в котором отмечалось, что в штате «нет еды или крова для граждан Мьянмы». Однако под давлением общественности письмо было отозвано.

Уточняя содержание письма, Департамент внутренних дел Манипура заявил, что оно было «неправильно истолковано». В новом приказе утверждается, что правительство штата предпринимает все необходимые гуманитарные меры, включая доставку раненых мьянманских беженцев в столицу штата для лечения.

В другом пограничном с Мьянмой индийском штате Мизораме главный министр Зорамтанга отказался отправить обратно мигрантов (по просьбе центрального правительства), нашедших убежище на его территории.

Согласно сообщениям СМИ, почти 1000 граждан Мьянмы въехали в Мизорам и в настоящее время находятся там. Мизорам и Мьянму связывает долгая история взаимной поддержки между пограничными регионами во время наводнений, голода и бунтов. Правительство штата категорически заявило, что «не может оставаться равнодушным к страданиям наших братьев и сестер по ту сторону границы».