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Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

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Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

Пентагон может отказаться от санкций против Индии за покупку оружия у РФ; пограничные с Мьянмой штаты Михорам и Манипур принимают беженцев; протестующие фермеры отметили 4 месяца забастовки всеиндийской стачкой; в стране отпраздновали яркий индуистский фестиваль Холи; ВМС США и Индии проводят совместные учения; Porsche намерен расширить свое присутствие в Индии — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пентагон может отказаться от санкций против Индии за покупку оружия у РФ

Применение санкций в отношении Индии за приобретение страной оружия и военной техники у России является, по всей видимости, не лучшим вариантом действий для Соединенных Штатов, считает адмирал Джон Аквилино, выдвинутый на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Я бы оставил это творцам американской политики, чтобы они определяли, является ли это движением вперед. Считаю, что нам, безусловно, следует понимать, где мы находимся в отношениях с Индией. И, считаю, что потенциально аспект уговоров Индии, предоставления Нью-Дели альтернатив мог бы быть более верным подходом», — заявил он, выступая в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

«Индия является действительно отличным партнером США, и, как мы видели на основе недавних обсуждений, ее важность будет только увеличиваться» — подчеркнул Аквилино.

В Индии началась вторая волна COVID-19

Экономист по здравоохранению адъюнкт-профессор Колледжа социальных наук Раджагири в штате Керала Риджо Джон сообщил о начале второй волны COVID-19 в Индии.

Рост заболеваемости обусловлен появлением новых штаммов вируса SARS-CoV-2, и ученые Индии пытаются выяснить их влияние на организм человека.

Эксперты отмечают, что еще один национальный карантин лишит средств к существованию и убьет индийскую экономику. Вместо этого в стране должны удвоить секвенирование генома, чтобы выявить новые штаммы заболевания, ускорить темпы вакцинации и усилить меры профилактики COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Индии достигла своего пика 16 сентября 2020 года, когда было зафиксировано 97 860 случаев. С этого момента число заражений в Индии снизилось до минимума 1 февраля — всего 8 579 человек.

Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

Таким образом, в первые месяцы 2021 года кривая пандемии в Индии начала сглаживаться, создавая впечатление, что болезнь побеждена.

Однако количество случаев стало увеличиваться, и 21 марта центральное правительство сообщило о 47 000 новых заболевших. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в Индии выросло в 4,5 раза по сравнению с самым низким уровнем 1 февраля.

В то же время вакцинация не идет теми темпами, на которые рассчитывало правительство. Через два месяца после начала программы Индия выполнила только 7% своего целевого показателя по вакцинации к июлю.

Porsche намерена расширить свою сеть в Индии

Выступая перед Autocar India в недавно открывшемся автосалоне Infinity Cars в Мумбаи, глава бренда Porsche India Манолито Вуйчич сказал:

«У нас есть шесть дилерских партнеров, и вместо того чтобы добавлять новых партнеров, мы хотим помочь уже имеющимся расширить свое присутствие».

Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

Интересно, что Porsche также изучает возможность использования сети брендов VW Group для распространения своего сервиса по всей стране.

«Мы являемся частью VW Group, поэтому мы можем и будем также использовать существующую сервисную сеть группы для расширения нашего присутствия. Мы выявили белые пятна по всей стране и разрабатываем планы их устранения», — добавил Вуйчич.

Всеиндийская забастовка в поддержку протестующих фермеров

С 6 утра до 6 вечера 26 марта в Индии прошла общенациональная забастовка в поддержку протестующих фермеров.

В южных штатах стачка не оказала серьезного влияния на работу транспорта, магазинов и других учреждений. Однако в северо-индийских штатах Пенджаб и Хариана, которые являются флагманами фермерского протеста, были отменены рейсы четырех скоростных поездов, на 32 направлениях отмечены сбои в движении пассажирского и грузового железнодорожного транспорта. Забастовка прошла без стычек с полицией. Однако фермеры готовы продолжать протесты до следующего ноября, если в этом будет необходимость.

В Индии отмечают праздник Холи

На прошедшей неделе индуисты отмечали один из самых ярких праздников года — фестиваль красок Холи, который символизирует вечную любовь божеств Радхи и Кришны.

В течение недели верующие забрасывали друг друга разноцветными красками. В некоторых штатах зажигали костры — ритуал, подразумевающий победу добра над злом. Так, протестующие фермеры на границе Дели сожгли копии спорных законов о фермерском хозяйстве, которые против их воли приняло правительство.

Несмотря на то, что руководство штатов запретило проведение массовых мероприятий, празднования Холи прошли по всей стране.

США проведет онлайн-саммит по проблемам климата

Соединенные Штаты Америки пригласили 40 мировых лидеров на онлайн-саммит по климатическим вопросам, в частности, руководство Индии, Бангладеша и Бутана. Пакистан не включен в список приглашенных.

Примечательно, что в конце января 2021 года премьер-министр Пакистана Имран Хан в Twitter поздравил президента США Джо Байдена, выразив надежду, что Вашингтон и Исламабад «будут тесно сотрудничать» по целому ряду вопросов, включая «противодействие изменению климата».

После того как американское руководство не пригласило Имрана Хана на онлайн-саммит, местные СМИ объяснили это тем, что «Пакистан не производит вредоносных выбросов в окружающую среду».

Индия и Пакистан провели встречу по соблюдению режима прекращения огня

Высокопоставленные чиновники индийской и пакистанской армий провели встречу в секторе Пунч. Предметом обсуждения стало соблюдение обеими сторонами режима прекращения огня вдоль Линии фактического контроля в соответствии с решением, принятым в прошлом месяце.

Тогда военное руководство обеих стран объявило о своей готовности соблюдать режим прекращения огня вдоль Линии фактического контроля в Джамму и Кашмире с полуночи 24 февраля.

Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

«Нам удалось достичь перемирия. Встреча с командирами бригад была проведена для того, чтобы укрепить договоренности с обеих сторон», — сказал высокопоставленный представитель индийской армии.

Впервые примерно за пять-шесть лет на Линии фактического контроля установилась тишина, что предвещает хорошее будущее, заявил на мероприятии 26 марта главнокомандующий армией Индии генерал Манодж Мукунд Нараване. Он сказал, что Пакистан стремится к миру по трем причинам. Это санкции Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), внутренние трудности и ситуация на западной границе с Афганистаном.

Индия и США начали военно-морские учения

Индия и США 28 марта начали двухдневные военно-морские учения в восточной части Индийского океана. Мероприятие ознаменовано развитием оборонного и военного партнерства двух стран.

ВМС Индии используют военный корабль «Шивалик» и дальний морской патрульный самолет P-8I в учениях «ПАССЕКС», в то время как ВМС США представлены авианосной ударной группой USS Theodore Rosevelt.

Индийский штат Манипур примет беженцев из Мьянмы

Беженцы Мьянмы проникают в Индию через пограничные штаты, в частности, Манипур.

Положение в Мьянме остается нестабильным после того, как ее военные лидеры открыли огонь по протестующим гражданам в девяти регионах страны, включая город Янгун.

Сообщается, что по меньшей мере 90 человек, в том числе несколько детей, были убиты. После военного переворота началась массовая миграция людей из этой страны.

Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

Правительство Манипура несколько дней назад отправило письмо, в котором отмечалось, что в штате «нет еды или крова для граждан Мьянмы». Однако под давлением общественности письмо было отозвано.

Уточняя содержание письма, Департамент внутренних дел Манипура заявил, что оно было «неправильно истолковано». В новом приказе утверждается, что правительство штата предпринимает все необходимые гуманитарные меры, включая доставку раненых мьянманских беженцев в столицу штата для лечения.

В другом пограничном с Мьянмой индийском штате Мизораме главный министр Зорамтанга отказался отправить обратно мигрантов (по просьбе центрального правительства), нашедших убежище на его территории.

Вторая волна COVID-19 и наплыв беженцев из Мьянмы — что произошло в Индии с 24 по 31 марта

Согласно сообщениям СМИ, почти 1000 граждан Мьянмы въехали в Мизорам и в настоящее время находятся там. Мизорам и Мьянму связывает долгая история взаимной поддержки между пограничными регионами во время наводнений, голода и бунтов. Правительство штата категорически заявило, что «не может оставаться равнодушным к страданиям наших братьев и сестер по ту сторону границы».

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