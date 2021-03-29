ПХГ Европы фиксируют дальнейшее снижение объемов газа

Москва, 29 марта. Запасы газа в европейских ПХГ упали до 31% на фоне холодного марта. В большинстве стран, входящих в пятерку лидеров по объему мощностей хранения, показатель опустился ниже 30%.

Соответствующими данными поделились в компании «Газпром». Потребители отобрали из европейских подземных хранилищ 64,2 млрд кубометров топлива. Для восполнения этого объема необходимо будет прокачать как минимум на 54% больше газа, чем годом ранее, передает ТАСС.

«Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается», — уточнили в корпорации.

Представители холдинга добавили, что летом Европе понадобится большой дополнительный объем газа. Запасы голубого топлива в ПХГ Германии снизились до 26%, в Нидерландах — до 24%, во Франции — до 18%, в Австрии — до 29%. Оставшийся к 21 марта объем газа в европейских хранилищах на 24,5 млрд кубометров меньше, чем в минувшем году, резюмировали в организации.

Ранее сообщалось, что ситуация с блокировкой Суэцкого канала на фоне севшего на мель контейнеровоза может принести дополнительные возможности «Газпрому».