ВОЗ назвала наиболее вероятную версию распространения коронавируса

Женева, 29 марта. Коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться к человеку от летучих мышей через неустановленное промежуточное животное, считают специалисты ВОЗ и ученые из Китая.

Такая теория, на данный момент, считается наиболее достоверной. Исследователи уже отказались от версии, что COVID-19 возник в результате лабораторной утечки. Сейчас они намереваются продолжить исследование происхождения вирусного заболевания, сообщает Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет Всемирной организации здравоохранения по факту проведения работ в Китае.

Журналисты получили практически окончательный вариант документа 29 марта. Заявляется, что его передал дипломат из Женевы. В отчете сказано, что вариант передачи SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку через промежуточное звено является одним из основных. Существуют предположения, что этим звеном могли быть ящеры, кошки или норки.

Сейчас в мире активно проводится вакцинация от коронавируса. Главная проблема препарата производства AstraZeneca заключается в том, что она быстро распространилась в самом начале пандемии. При этом вакцина не была полностью готова, сказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Снятие большинства ограничений, необходимых для борьбы с COVID-19, случится в то время, когда у граждан сформируется популяционный иммунитет. Это может произойти к концу лета, не исключил президент РФ Владимир Путин, передает «Ридус».