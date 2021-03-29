Как США фальсифицировали выборы

Политические вмешательства, санкционная политика и череда обвинений со стороны США имеют актуальный мотив. Кроется он в попытке увести внимание общественности от того, как на самом деле прошли выборы 2020 года.

Рейтинг из ниоткуда

Мало кто всерьез верил, что престарелый чиновник Джо Байден, чьи заслуги перед Америкой весьма сомнительны, сможет составить реальную конкуренцию своим противникам по демократическим праймериз — Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу, не говоря уже о Трампе. Публика вспомнила о его дружеских отношениях с главарями ку-клукс-клана и о связи со сторонниками сегрегации, да и маразматичные выходки и обвинения в сексуальных домогательствах не играли на руку. К началу сезона демократических праймериз в феврале 2020 года избирательный рейтинг Байдена оценивался в 24–26% и первые три этапа предварительных отборов, казалось, не оставляли ему шансов на победу. Однако затем все внезапно и резко изменилось.

Первая подтасовка результатов

Неожиданная победа Байдена в штате Южная Каролина, где велик процент черных избирателей, противоречит логике: Байден страшно непопулярен среди афроамериканцев. Дальше — больше: он оказывается триумфатором Супервторника, единого дня праймериз для 14 штатов. Опросы и социологические исследования предрекали однозначную победу Берни Сандерса, поэтому можно не сомневаться, что «взлет» Байдена готовили заранее.

После очередной победы Байдена на праймериз 10 марта 2020 года сенатор Сандерс обвинил Демократическую партию в подавлении избирателей и манипуляции выборами. Публичное возмущение, однако, не помогло: американский финансовый и силовой истеблишмент (именуемый также «глубинным государством») выкинул Сандерса из борьбы.

Управляемый хаос

Теперь целью номер один стал действующий президент Дональд Трамп, чья популярность, несмотря на медиаатаки, среди американского населения была заоблачной. Успехи в экономической политике, снижение налогов и борьба с нелегальной миграцией сделали фигуру Трампа сильной и основательной в глазах избирателей, поэтому для его сокрушения нужны были решительные меры.

Первое: под предлогом борьбы с эпидемией COVID-19 практически во всех штатах было легализовано голосование по почте. Схема, по которой избиратель отправляет заполненный бюллетень вместо явки на избирательный участок, дает невероятные возможности для манипуляций голосами. Во-первых, проголосовать мог кто угодно (нелегальный мигрант или несовершеннолетний) и его голос засчитали бы как подлинный, а во-вторых, при транспортировке почтовые бюллетени могли легко затеряться или оказаться на помойке. Именно это массово происходило на выборах 2020 года.

Вторым инструментом кукловодов Байдена стало создание нужного информационного фона, а именно — спровоцированный расовый кризис после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Что, как не волна социальных протестов и грабежей, резко обрушит популярность Трампа и обеспечит взлет Байдена? Именно поэтому ФБР и другие правоохранительные структуры закрывали глаза на преступления ультралевого движения «Антифа» и черных банд, создающих в стране хаос.

Этот контролируемый либеральным истеблишментом хаос был максимально выгоден, чтобы подготовить будущие фальсификации без лишнего внимания, а в дополнение показать, что Трамп не справляется с ситуацией в стране.

Медиа против Трампа

В период избирательной кампании 2020 года либеральные СМИ разошлись на полную и обвиняли Трампа во всем: в неуважении к американским вооруженным силам, в пренебрежении национальной безопасностью, в симпатиях к белым националистам. При этом и либеральные, и консервативные медиа с многомиллионной аудиторией упорно игнорировали скандалы вокруг персоны и семьи Байдена. Так, новости, ролики и посты в социальных сетях о самом громком из таких скандалов, связанном с найденными данными в ноутбуке сына Байдена, попросту исчезали. Разоблачения коррупционной деятельности Байдена имели все признаки информационной бомбы, однако благодаря замалчиванию и подавлению свободы слова со стороны американской прессы она не взорвалась.

День без демократии

Ноябрьские выборы 2020 года стали апогеем издевательства над демократией и правом избирать и быть избранным. Ничем не объяснимое затягивание подсчета голосов в нескольких ключевых для определения победителя штатах, математические аномалии при подсчете бюллетеней в других, устные и письменные свидетельства фальсификаций — все это указывает на незаконность и нелегитимность прихода Байдена к власти.

По выводам юридической команды Трампа, фальсификации затронули около 682 770 бюллетеней по всей стране в колеблющихся штатах (Пенсильвания, Висконсин, Аризона и т.д.) — тех, что не контролируются Демократической партией США. Этого оказалось достаточным для объявления Байдена победителем.

Все нарушения игнорировали

Политологи не могут объяснить, как Джо Байден своим «триумфом» нарушил все ключевые политические закономерности, по которым безошибочно определяли победителя на выборах президента в США последние 60 лет.

Если верить официальным результатам, за Джо Байдена проголосовал 81 миллион американцев — это абсолютный рекорд американской политики. Бывший вице-президент собрал на 15 миллионов голосов больше, чем Барак Обама в 2021 году. При этом избирательная кампания последнего была активнейшей, тогда как кампанию Байдена заслуженно считают самой вялой и пассивной за всю американскую историю.

Несмотря на прогнозы социологов и опросных центров, Байден проиграл выборы в двух ключевых штатах — Огайо и Флориде — по которым, согласно системе, и определялся будущий президент США. Наконец, Байден победил в условиях, когда Демократическая партия потерпела поражение на выборах в Конгресс и в представительные органы штатов. Республиканцы увеличили свое представительство в Палате на 13 конгрессменов, и история не знает примеров, когда партия выигрывала выборы, а ее лидер (в данном случае Трамп) нет.

Попытки Трампа и его сторонников доказать факты фальсификаций на выборах 2020 года были обречены по важнейшей причине: тотальному сговору силовой, судебной и финансовой части американского истеблишмента против 45-го президента США. Что Трампу удалось, так это показать миру коррумпированность американских СМИ, избирательной, судебной и силовой систем, члены которых не выполнили своих прямых функций по защите свободы выбора американского народа.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН: КАК США ПРИКРЫВАЛИ СВОИ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ 2020 ГОДА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.