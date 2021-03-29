Банкетные залы в Дагестане могут открыться не раньше середины мая

Махачкала, 29 марта. Как минимум в ближайшие полтора месяца власти Дагестана не будут снимать запрет на работу банкетных залов в республике. К этому вопросу ответственные органы вернутся после завершения мусульманского поста в середине мая.

Поручение рассмотреть возможность снятия ограничений с банкетных залов на последнем заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 дал врио главы региона Сергей Меликов. По итогам исполнения данного поручения, руководитель Минпромторга Дагестана Низам Халилов заявил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в республике не позволяет возобновить работу банкетных залов.

«Ситуация складывается таким образом, что идет рост числа заболевших коронавирусом. Мы хотели бы попросить представителей бизнеса проявить сознательность и не допускать проведения массовых мероприятий», — сказал он журналистам.

Халилов предложил дождаться окончания месяца Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают пост, и после этого вернуться к обсуждаемому вопросу. Министр заверил, что работа банкетных залов будет возобновлена в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса.

«Давайте посмотрим, если мы сможем продержаться в месяц Рамадан, количество заболевших будет уменьшаться, то мы максимально быстро отработаем и сможем в короткое время снять ограничения с банкетных залов при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — заявил глава Минпромторга.

В беседе с ФАН экономист Иса Рашкуев напомнил, что начало мусульманского поста в этом году приходится примерно на 12 апреля. Во время месяца Рамадан в Дагестане играется крайне мало свадеб, поэтому открытие банкетных залов в настоящее время было бы не совсем логичным, считает он.

«Пост продлится примерно с середины апреля до середины мая. Все это время постящимся запрещено есть, даже пить воду в течение дня. Поэтому в Рамадан у нас в республике никогда не бывает много свадеб. Это всем известно, и никто не рассчитывает организовать торжество в это время. Открывать банкетные залы сейчас, когда до начала поста остается менее двух недель, конечно, не нужно. Все равно бизнес в это время не получит клиентов», — сказал эксперт.

С предложением возобновить работу банкетных залов в Дагестане выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с Сергеем Меликовым, которая состоялась в Махачкале в середине марта. Уполномоченный предлагал на первом этапе разрешить заведениям заполнять залы лишь наполовину.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана планируют продлить режим работы заведений общественного питания с учетом приближающегося поста у мусульман. В настоящее время кафе и ресторанам запрещено обслуживать население после 23:00.