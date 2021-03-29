Германист Камкин назвал санкции США против «СП-2» психологической атакой

Москва, 29 марта. США оказывают психологическое давление на Германию и другие европейские страны угрозами санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По мнению исследователя, Вашингтон пока не выработал четкий план действий против строительства газопровода, а попытка «сыграть на нервах» европейских лидеров говорит о нерешительности Белого дома.

«Американцы введут рестрикции против отдельных европейских и немецких компаний. Однако первый пакет мер будет носить, скорее всего, демонстративный характер. Главный вопрос заключается в том, пойдут ли Соединенные Штаты дальше», — сказал Камкин.

Историк полагает, что дальнейшие санкции США против «СП-2» могут стать ударом по германскому бизнесу. Эксперт выразил надежду на то, что европейские страны подготовят достойный ответ.

«А американцы, естественно, будут до последнего вставлять палки в колеса», — считает германист.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 26 марта в ходе интервью рассказал, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против «Северного потока — 2». Он считает, что разногласия из-за строительства газопровода не скажутся на отношениях между Вашингтоном и Берлином. Об этом сообщается в материале НСН.