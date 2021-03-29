СК начал проверку после падения туриста в Выборгском замке

Санкт-Петербург, 29 марта. Экскурсия по замку закончилась госпитализацией пенсионера. По факту инцидента с пострадавшим сотрудники Следкома начали проверку.

Правоохранители установили, что 62-летний гражданин был на лестнице в замке в момент происшествия. Турист оступился и полетел вниз с шестиметровой высоты. С различными травмами пенсионер был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По итогу доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге госпитализирован семилетний ребенок. В результате падения с дерева мальчик получил несколько переломов. Ему также диагностирован разрыв перепонки, сообщал ФАН.