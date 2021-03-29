Врача скорой помощи в Самаре спасли после 100% поражения легких при COVID-19

Самара, 29 марта. Самарский врач скорой помощи Игорь Лобода поделился своей историей борьбы с коронавирусной инфекцией при почти 100% поражении легких.

Лобода заболел коронавирусом в мае 2020 года, когда нагрузка на врачей скорой помощи была запредельной. Сразу и не понял, что это COVID-19, говорит доктор. Но тест показал положительный результат. В больницу мужчина поступил после самостоятельных попыток вылечиться в состоянии средней тяжести с 20% поражением легких.

Для самарских медиков это был один из первых случаев тяжелого течения заболевания. Да и медики — самые сложные пациенты, признаются врачи инфекционной больницы Самары. Шансов справиться с болезнью у мужчины было мало, поражение легких достигло почти 100%.

Сильная воля к жизни и профессионализм врачей помогли Игорю Лободе выжить после почти месяца в реанимации. По признанию пациента, он не боялся умереть, страшно было остаться инвалидом. Долгое время дышать мог только в маске. Медик признался, что любую прививку бы сделал, лишь бы не переживать такое.

Вакцинация показана в первую очередь людям из группы риска и с хроническими заболеваниями. Но прививку необходимо отложить, если болезнь обострилась. Сначала следует выйти из острой стадии, а через две недели пройти вакцинацию, говорят специалисты.

Коронавирусные ограничения в России могут снять к лету, точная дата будет зависеть от темпов кампании по вакцинации. Для отмены ограничительных мер в стране должен сформироваться коллективный иммунитет, для этого 70% населения должны иметь антитела, пишет издание «Ридус».