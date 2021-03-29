Минкультуры Белоруссии ответило на недопуск страны на Евровидение

Минск, 29 марта. Белоруссия не переживает из-за недопуска страны на песенный конкурс «Евровидение», заявил белорусский министр культуры Анатолий Маркевич.

Он считает, что настоящее исполнительское мастерство демонстрируют на конкурсе «Славянский базар в Витебске», который ежегодно организовывает белорусское руководство. Что касается Евровидения, то, по его мнению, «дело… не в песне, а дело в другом». Он уверен, что время все расставит на свои места.

«Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия», — сказал белорусский министр в эфире телеканала ОНТ.

В минувшую пятницу стало известно, что Белоруссия отстранена от песенного конкурса. Новая песня, которую страна представила на Евровидение, вновь не подошла по критериям.