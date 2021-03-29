В Сети показали видео работы российских экипажей Ми-35 ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 29 марта. Российские пилоты-профессионалы авиабазы Хмеймим имеют в своем арсенале самое современное оборудование и вооружение.

В сирийском Хмеймиме круглосуточно работает военно-транспортная авиация и каждый такой полет должен быть безопасным. С земли грузовые самолеты защищают системы ПВО, а в воздухе за их безопасностью следят экипажи ударных вертолетов Ми-35. Российские вертолетчики работают во время взлета и набора высоты тяжелых транспортников Ан-12.

«Мы обеспечиваем прикрытие от огневого воздействия - мы закрываем своим вертолетом транспортные самолеты, в них находятся и пассажиры, и техника», — объясняет пилот ВКС РФ Александр.

Во время взлета грузовой самолет может быть уязвим для наземного оружия. Задача экипажа ударного вертолета — внимательно следить за всем, что происходит вокруг взлетно-посадочной полосы. Это интенсивная боевая работа для личного состава базы — все узлы, приборы, вооружение и средства защиты вертолета неоднократно проверяются на земле.

Экипажи российской авиабазы ​​Хмеймим уже довели такие полеты до полной автоматизации. Они тщательно изучили территорию вокруг, поэтому любое подозрительное передвижение незамеченным не останется.

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