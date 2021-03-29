В США вновь спорят из-за дальнейшей судьбы авианосца USS Harry S. Truman

Вашингтон, 29 марта. Возможное списание авианосца ВМС США USS Harry S. Truman в очередной раз вызвало оживленную дискуссию в Пентагоне.

Администрация президента США Джо Байдена вновь подняла на обсуждение вопрос досрочной пенсии для авианосца USS Harry S. Truman («Гарри Трумэн»). Корабль может прослужить до 2050 года, однако его досрочное списание может сэкономить Пентагону внушительные средства, которые можно перенаправить на разработку перспективных видов вооружений, указывает РИА Новости. Однако преждевременной отставки «Гарри Трумэна» воспротивились в Конгрессе США, сенаторы настояли на том, что списывать со счетов «символ демократии» рано, а ВМС требуется 11 кораблей подобного класса.

Однако военные аналитики склоняются ко мнению, что авианосцы теряют свою прежнюю роль с появлением высокоточных ракетных систем, включая гиперзвуковые. Однако списание «Гарри Трумэна» идет против программы Пентагона Battle Force по увеличению численности американского флота до 500 кораблей к 2045 году. Сенаторам также жаль уже потраченных на авианосец средств.

«Любая попытка отложить закупку авианосцев класса Ford или сроки технического обслуживания авианосцев класса Nimitz стратегически и финансово безответственна», — возразил член палаты представителей Роб Виттман.

В то же время командование ВМС США все чаще докладывает о росте затрат на обслуживание авианосного флота и неполадках с кораблями, что влечет за собой только увеличение затрат на их ремонт и обслуживание.

Китайские военные аналитики тем временем назвали топ российских вооружений, которые вызывают наибольшие опасения у западных военных и в Пентагоне в частности.