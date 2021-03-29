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Экономика

Финансист Бубнов рассказал, когда инвестор рискует потерять все

Финансист Бубнов рассказал, когда инвестор рискует потерять все

Москва, 29 марта. Любые инвестиции на фондовом рынке несут определенные риски. Они увеличиваются для тех инвесторов, которые вкладывают в активы не свои средства.

Исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов сообщил, что крайне редко встречаются случаи, когда хоть какой-то актив прекращает стоить денег. Впрочем, «кредитный риск или риск дефолта существует и для самых надежных эмитентов», пояснил специалист.

Чаще всего люди теряют все свои средства, когда ситуация связана с использованием заемных денег. То есть они ведут так называемую маржинальную торговлю или, по-другому это называется, торгуют с «плечом».

Чем выше кредитное плечо, тем больше вероятность потерять все средства, считает финансист. Например, при «плече» 1/10 для того, чтобы остаться без всего, достаточно, чтобы рынок подвинулся против инвестора на 10%.

Есть еще ситуация, когда могут быть потери. Речь идет о банкротстве эмитента.

«Компания, дела которой настолько плохи, что ей может угрожать банкротство, прежде всего будет лишена листинга на бирже, при этом она обязана будет выкупить акции. Но порой даже в таких ситуациях инвесторы продолжают надеяться на лучшее, не предъявляя свои бумаги к выкупу», — сказал Бубнов в разговоре с агентством «Прайм».

Аналитик Максим Ачкасов ранее рассказал об инвестициях, которые приносят прибыль при ускорении инфляции.

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