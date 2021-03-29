Финансист Бубнов рассказал, когда инвестор рискует потерять все

Москва, 29 марта. Любые инвестиции на фондовом рынке несут определенные риски. Они увеличиваются для тех инвесторов, которые вкладывают в активы не свои средства.

Исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов сообщил, что крайне редко встречаются случаи, когда хоть какой-то актив прекращает стоить денег. Впрочем, «кредитный риск или риск дефолта существует и для самых надежных эмитентов», пояснил специалист.

Чаще всего люди теряют все свои средства, когда ситуация связана с использованием заемных денег. То есть они ведут так называемую маржинальную торговлю или, по-другому это называется, торгуют с «плечом».

Чем выше кредитное плечо, тем больше вероятность потерять все средства, считает финансист. Например, при «плече» 1/10 для того, чтобы остаться без всего, достаточно, чтобы рынок подвинулся против инвестора на 10%.

Есть еще ситуация, когда могут быть потери. Речь идет о банкротстве эмитента.

«Компания, дела которой настолько плохи, что ей может угрожать банкротство, прежде всего будет лишена листинга на бирже, при этом она обязана будет выкупить акции. Но порой даже в таких ситуациях инвесторы продолжают надеяться на лучшее, не предъявляя свои бумаги к выкупу», — сказал Бубнов в разговоре с агентством «Прайм».

Аналитик Максим Ачкасов ранее рассказал об инвестициях, которые приносят прибыль при ускорении инфляции.