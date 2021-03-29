Врач-трансфузиолог объяснил пользу пиявок в лечении коронавируса

Москва, 29 марта. Медицинских пиявок можно использовать для лечения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков.

Компонент гирудин содержится в слюне медицинских пиявок. Это вещество является антикоагулянтом и способно разжижать кровь. Препараты для предотвращения тромбов используются при лечении COVID-19, поэтому и терапия пиявками допускается в таких случаях, уточнил Звонков.

Анализ на свертываемость крови необходимо провести перед применением пиявок. Такой тест позволит определить дозу необычной терапии. Чрезмерное содержание гирудина в крови может привести к образованию синяков на коже, предупредил трансфузиолог в эфире радио Sputnik.

Коронавирусная инфекция начнет распространяться среди животных после вакцинации человечества, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Российские ученые готовятся выпустить вакцину от COVID-19 для питомцев в конце апреля.