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Самый богатый житель Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

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Самый богатый житель Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

Джуно, 29 марта. Миллиардер Петер Келлнер погиб в авиакатастрофе. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит проверку.

Келлнер считается самым влиятельным чешским бизнесменом. В 1986 году он окончил Высшую школу экономики в Праге, а через пять лет основал группу PPF, которая занимается инвестициями. Предприниматель не только руководил стратегическим развитием группы, но и общим ее направлением.

В 2018 году журнал Forbes оценил состояние чеха в 15,5 млрд долларов США. Вместе с женой Ренатой Петер занимался благотворительностью. Бизнесмену было 56 лет.

Ранее ФАН сообщал о пяти погибших в результате крушения вертолета на Аляске.

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