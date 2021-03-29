Большинство россиян высоко оценили работу провизоров в условиях COVID-19

Москва, 29 марта. Жители России приняли участие в социологическом исследовании в ходе которого высоко оценили труд работников аптек во время пандемии коронавируса.

Россияне также высказались о работе медиков, работающих в стационарах во время борьбы с COVID-19. Труд медиков на «отлично» и «хорошо» оценили 40% участников опроса. В то же время еще 54,2% респондентов положительно относятся к тому, как свои обязанности в пандемию коронавируса выполняли провизоры. Об этом свидетельствуют результаты опроса дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, сообщает РБК.

Результаты исследования также указывают на то, что жители России стали реже отрицать факт существования коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас к COVID-19 скептически относятся только 25,7% участников опроса, а то время как в сентябре аналогичный показатель равнялся 43,4%.

«Чем меньше людей, в окружении которых нет случаев заболевания, тем более ответственно соблюдаются меры профилактики. Уже редкий человек может сказать, что не знает никого, кто перенес бы коронавирус», — заметил замдиректора дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов.

При этом сильнее бояться коронавируса люди не стали. Результаты опроса показали: уровень ощущения опасности по шкале в десять баллов колеблется на уровне 5,4-5,5 баллов. Еще 45,6% россиян высказывают мнение, что пик распространения заболевания пройдет, а затем пандемия пойдет на спад.

Главная проблема вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты компании AstraZeneca, заключается в том, что она быстро распространилась. При этом препарат не был полностью готов, заметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.