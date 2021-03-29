Экипажи более 150 единиц боевой техники приступили к репетициям парада Победы в Алабино

Москва, 29 марта. Более 150 единиц военной техники прибыло на полигон Алабино в Подмосковье для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади в Москве.

Тренировки будут направлены на отработку слаженного движения бронированных машин на скорости от пяти до 30 километров в час, в колоннах и в рядах, а также точности поворотов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«В составе механизированной колонны пройдут самые современные и перспективные образцы вооружения венной и специальной техники», — сказано в релизе ЗВО.

Представители ведомства отметили, что к тренировкам парада Победы привлечены прославленные танки Т-34, а также Т-72Б3, Т-90М и Т-14 «Армата», реактивные системы залпового огня «Солнцепек», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», ЗРПК «Панцирь и «Бук».

Ранее сообщалось об участии в московском параде Победы пяти самых передовых образцов российской военной техники.