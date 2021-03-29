Российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в Федеральное бюро расследований США. Он попросил предоставить все имеющиеся о нем данные.

Это было сделано бизнесменом неслучайно. Американская разведка 17 марта открыто обвинила его компании во вмешательстве в выборы 2020 года.

Интересно, что предыдущие голословные сообщения о подобном вмешательстве в 2016 году так и не были доказаны, а суд США подтвердил их несостоятельность.

Когда дело дошло до суда, выяснилось, что никаких обвинений спецслужбы США предъявить не могут. Выходит, что Вашингтон просто оболгал российские компании.

Так, например, дело компании Concord Management and Consulting, полная невиновность которой была заявлена в суде, было закрыто за неимением настоящих улик.

При этом неожиданно ушедший в отставку специальный прокурор Роберт Мюллер признал свое поражение, не сумев доказать подозрений о связях России с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«Расследование» было оплачено американскими налогоплательщиками и обошлось почти в 30 миллионов долларов.

Единственными уликами по этому громкому делу стали скриншоты из соцсетей.

«Самыми значимыми, пожалуй, были скриншоты из группы в Instagram. В ней любители онанизма исповедовались в своем сексуальном пристрастии, отмаливая грехи у электронного Иисуса за пагубные страстишки... Любовь к демократии живет во всех нас», — отметил Евгений Пригожин.

Никто точно не знает, велись ли в интернете работы российской стороной, но очевидным остается факт, что по американскому законодательству написание постов и рекламы в соцсетях не преследуется.

В американском уголовном кодексе нет статьи, по которой можно завести дело. Для этого им пришлось придумать новую формулировку — «Заговор с целью обмана США».

Экс-агент ФБР, согласившийся поделиться информацией с российскими представителями, рассказал, как с нуля была выдумана «российская угроза» и кто ее оплачивает.

Федеральное агентство новостей смогло заполучить несколько переписок офицера NED. В этих письмах Дилан Майлс-Примаков жалуется американскому адвокату Дэвиду Скэггзу в нехватке тем для «раскрутки вмешательства».

Именно после того, как закончились темы для обвинения России во всех смертных грехах, Майлсом-Примаковым были предложены те самые санкции, о которых сегодня можно услышать отовсюду.

Письмо было написано 12 августа 2020 года, а уже спустя месяц Facebook и Twitter неожиданно заявили о сотнях заблокированных аккаунтов, связанных с «Агентством интернет-исследований». Такие совпадения вряд ли могут быть случайностью.

Еще один туз в рукаве — ситуация с блогером Алексеем Навальным и его «отравлением».

Очевидным остается факт, что винить в попытке убийства несчастного стоит именно американские спецслужбы. Невозможность вернуть часть вложенных в проект денег вынудило сотрудников ЦРУ совершить попытку избавиться от него как от обесценившегося агента, а после заставить вернуться в Россию, убедив, что ему ничего там не угрожает.

Но Вашингтон все же получил свою выгоду. Алексей Навальный отправился за решетку. Именно США своими руками снова подняли его рейтинг, сами выставили жертвой покушения и сделали его политическим заключенным.

Если бы Навальный не был отправлен за решетку, либеральная оппозиция почувствовала бы свою власть и начала бы массово выводить людей на улицы. В случае, если бы Навальный умер, он бы стал мучеником для либеральной прослойки, что тоже несомненно сыграло бы на руку США. А это еще один повод для новых санкций.

Санкции — новый инструмент вмешательства, использующийся США повсеместно. Их цель — остановить внутренний рост России. Ведь введены они были в период, когда страна наметила экономический и идейный рост, начала заниматься высокими технологиями и могла составить Вашингтону конкуренцию.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН: КАК США ПРИКРЫВАЛИ СВОИ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ 2020 ГОДА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.