Панин случайно узнал о своем четвертом ребенке от знакомых

Москва, 29 марта. Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин признался певице Лолите Милявской, что у него есть четвертый ребенок. О существовании дочери он узнал совершенно случайно.

Панин стал героем «ДНК-шоу» Милявской и в интервью раскрыл ей немало подробностей личной жизни. Как известно, у актера есть три дочери от разных женщин. Однако по признанию Панина, он является отцом еще одного ребенка.

В откровенном разговоре с ведущей шоу эпатажный актер заявил, что узнал о своем отцовстве от других людей.

«Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье, мы не говорим, что я ее отец», — объяснил Панин.

Актер добавил, что такого количества детей ему достаточно.

«С детьми мне точно надо остановиться! Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня», — заключил он.

В беседе с Милявской Панин также объяснил свои сексуальные предпочтения, которые многим кажутся необычными. По словам артиста, у него поврежден ген, отвечающий за производство дофамина. Именно из-за этого ему постоянно необходимы новые увлечения.