Гинцбург объяснил низкую эффективность вакцины от коронавируса среди алкоголиков

Москва, 29 марта. Наркотики и алкоголь могут снизить эффективность вакцины от коронавируса. Причину объяснил директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцины от COVID-19 перестают работать, если в организме человека уровень этилового спирта поднимается до 1%, пояснил академик.

«Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, — это полтора стакана водки в день. Не так уж и много для России. Но, оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться», — пояснил «Известиям» Гинцбург.

Для выработки антител клетки в организме должны делиться, а при употреблении алкоголя и наркотических средств этого не происходит. Антитела не вырабатываются также у пациентов с онкологическими заболеваниями в активной стадии лечения рака, при приеме противоопухолевых препаратов. Цитостатики подавляют деление раковых клеток и всех других, отметил академик.

В период выработки иммунитета после прививок необходимо соблюдать осторожность и продолжать носить маски. Иммунитет формируется постепенно, пояснил Гинцбург.