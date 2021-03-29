Гинцбург назвал главную проблему вакцины от AstraZeneca

Москва, 29 марта. Главная проблема вакцины от AstraZeneca в том, что она быстро распространилась по миру, хотя была не до конца готова, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина от коронавирусной инфекции, которую совместно разработали ученые из Швеции и Оксфорда, не прошла все этапы «очистки». Именно этим обусловлены все ее проблемы. Такое мнение выразил директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В отличие от западного препарата, российский «Спутник V» способствует выработке у человека антител, которые являются идентичными натуральным. Они появляются в ответ на полноценный коронавирус, пояснил эксперт.

«В результате мы получаем антитела, которые сделаны не топором, а подогнаны точно, как ключ к замку. Эти антитела с очень большой эффективностью нейтрализуют вирус», — заявил Гинцбург в интервью «Известиям».

Директор центра им. Гамалеи также предложил западным ученым помощь в совершенствовании собственной вакцины. После доработки западного препарата его цена может повыситься, добавил он.

«В начале пандемии, когда препарат еще не был готов, вакцина «разошлась по свету», так как была самой дешевой. Но чудес не бывает. Было в технологии что-то «оригинальное». Мне кажется, степень очистки. Если они будут чистить так же хорошо, как в России (мы готовы предоставить им секреты), то цена повысится, а проблемы уйдут», — добавил эксперт.

Не так давно Александр Гинцбург предсказал новый этап пандемии коронавируса. По его мнению, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Как только человечество добьется коллективного иммунитета путем вакцинации, вирус начнет распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных.