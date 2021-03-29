Клинцевич объяснил, зачем США раскручивают «российское вмешательство»

«Русским вмешательством» американцы пытаются оправдать внутренние проблемы, отвлечь население от серьезного раскола в Соединенных Штатах. Об этом в комментарии ФАН рассказал политик, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Информационное оружие

Ранее ФАН удалось заполучить переписку высокопоставленных офицеров подконтрольной спецслужбам США организации «Национальный фонд демократии» (NED). В письме обсуждается тема раскрутки несуществующего «вмешательства» России в американские выборы.

Так, например, в распоряжении ФАН оказалась переписка офицера NED Дилана Майлса-Примакова, в которой он жалуется некоему Скэгзу на то, что у него фактически закончились темы для раскрутки «российского вмешательства».

«Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в России может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан», — пишет Дилан Майлс-Примаков.

ФАН предполагает, что «мистером Скэгзом» офицер NED называет американского адвоката, сопредседателя правления Управления по этике Конгресса США и заместителя председателя «Национального фонда демократии» Дэвида Скэггза.

Стратегическое направление

Как отметил Франц Клинцевич, Соединенные Штаты активно используют тему «российского вмешательства» как через десятки информационных ресурсов, так и через социальные платформы типа Facebook и Twitter. Публикации о мнимом «российском вмешательстве» исчисляются тысячами.

«Русское вмешательство» вызывает смех. Само обвинение несостоятельно. «Русским вмешательством» американцы пытаются оправдать внутренние проблемы, раскол в стране. Эта провокация готовится искусственно. Они ее специально навязывают миру. Но все эти информационные ресурсы находятся у них, а не у нас. Каким образом мы можем влиять на их выборы? Это не очень понятно. Хотя, конечно, мне очень импонирует утверждение, что за всем этим стоим мы. Но, увы, это не так», — дает понять Клинцевич.

По мнению политика, Соединенные Штаты используют против России информационно-психологическое воздействие. Это особая стратегия современного противостояния. Для Вашингтона это стратегическое направление. Они ведут против РФ настоящую информационную войну. И необходимо уделять этому особое внимание.

«Благодаря этим информационным технологиям США серьезно взорвали общественное мнение в Белоруссии. И хорошо, что у них там до конца не получилось», — добавил Клинцевич.

Политик обратил внимание, что Россия должна активизировать работу по противодействию информационным вбросам. Особенно нужно это сделать на внутреннем направлении, где США активно пытаются дискредитировать российскую власть. При этом, напомнил Клинцевич, работа американских спецслужб сейчас ведется очень активно, потому что в России надвигается предвыборный цикл. Вашингтон приложит максимум усилий для вмешательства в российские выборы.