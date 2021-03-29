ФАН и Медиагруппа «Патриот» приглашают в новый сезон шоу «Музыкальная сеча»

ФАН и Медиагруппа «Патриот» представляют новый сезон шоу «Музыкальная сеча — 2021». Уже 2 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стартуют съемки первого отборочного тура нашего конкурса.

Всего 24 музыкальных коллектива поборются за главный приз в 100 тысяч рублей. Кроме того, каждый участник сможет в полный голос заявить о себе, расширить фанатскую базу и получить видеозапись живого выступления высочайшего качества.

В прошлом сезоне шоу посмотрело 737 157 человек, а проголосовало за участников — 41 440. И это был только дебют. Видео с выступлениями всех участников активно распространялись в профильных сообществах, общий охват зрителей шоу превысил три миллиона зрителей.

Количество участников ограничено! Поспешите подать заявку! Мы приветствуем все стили и направления. Любой талантливый и амбициозный музыкант может принять участие в новом сезоне нашего шоу.

Прием заявок — presscenter@mediapatriot.ru

Форма заявки:

В графе «Тема» пишите: «Сеча-2021».

В письме — краткая информация об исполнителе, ссылка на группу «ВКонтакте», три песни для ознакомления с вашим творчеством и контактный телефон для обратной связи.

Смотреть «Музыкальную Сечу — 2020» можно здесь.

Прямые эфиры проходят здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.