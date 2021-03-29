Претензии США на Арктику рассмешили шведское издание Nyhetsbanken

Стокгольм, 29 марта. США задумали взять господство в Арктике. Но, по мнению шведского журналиста Стефана Линдгрена, американцы хотят заполучить богатства региона.

Пентагон выпустил документ «Возвращая господство в Артике», в котором призывает заполучить регион. Шведского журналиста возмутил заголовок, и он задался вопросом, когда регион вообще принадлежал Соединенным Штатам.

«Правда в том, что США словно магнитом тянет к Арктике из-за огромных запасов углеводородов, на которые они хотят наложить лапу любой ценой», — пишет Линдгрен в Nyhetsbanken.

Он напомнил, что в Артике большие запасы металлов, драгоценных металлов, драгоценных камней, минералов и урана. К этому американцы хотят приложить свои руки, поскольку благодаря этим металлам «возможна миниатюризация компонентов для авиационных двигателей, телевизоров, смартфонов, ноутбуков, автомобилей, а также производство лекарств от рака».

По мнению журналиста, именно в этом кроется причина разгоревшегося с новой силой интереса США к Арктике. Хотя миру они говорят, что вынуждены отвечать на якобы «угрозы» со стороны России и Китая в регионе.

В действительности в Арктике доминирует Россия как в силу своей географии, так и благодаря усилиям по освоению региона. Поэтому претензии американцев «вернуть господство» в Артике рассмешили автора статьи.

На днях впервые в истории российского флота три атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда толщиной полтора метра в пределах 300 метров друг от друга. Это происходило во время комплексной экспедиции «Умка — 2021» в Арктике. Британские пользователи Сети, увидев это, были под большим впечатлением.