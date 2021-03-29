«Один из любимых аппаратов»: в Канаде восхитились новым мотоциклом Ural

Оттава, 29 марта. Автор канадского портала HotCars восхитился новым собранным в России мотоциклом Ural Gear Up 2021 года выпуска.

В издании напомнили, что предшественники современных Ural появились в СССР перед Великой Отечественной войной. Увидев эффективность немецких военных мотоциклов BMW R71, советское руководство решило создать для Красной армии подобные аппараты. Но Германия отказалась продать Советскому Союзу мотоциклы.

Тогда Москва приобрела пять экземпляров BMW R71 через шведских посредников. Их изучили советские инженеры, которые создали мотоцикл М-72. Он и стал родоначальником тяжелых отечественных аппаратов с коляской.

Автор материала уточнил, что современные Ural оснащены оппозитным 750-кубовым двигателем мощностью порядка 40 лошадиных сил. Электронный впрыск топлива и дисковые тормоза позволяют водителю наслаждаться ездой на винтажном мотоцикле с современной надежностью. Добиться лучшей проходимости по бездорожью помогает подключаемый привод коляски.

Но намного больших похвал заслуживает окружающая Ural атмосфера, считают в HotCars.

«Езда на одном из них — это вневременной, интуитивный опыт. Винтажный вид мотоцикла привлекает толпу повсюду, где бы он ни ехал. Этот мотоцикл с коляской — один из наших любимых аппаратов за всю историю!» — восхитились в Канаде.

В издании отметили, что от старых моделей современные аппараты отличаются улучшенным качеством материалов и более высокими стандартами изготовления.

Ранее произведенный на Ирбитском заводе Ural Gear Up GEO с коляской высоко оценили в США. Модель выпустили лимитированной серией в 20 экземпляров. Стоимость мотоцикла достигает почти 27 тысяч долларов.