Аналитик Короев рассказал, как заработать тысячи процентов на фондовом рынке

Москва, 29 марта. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев рассказал, как инвестору заработать на биржевых активах тысячи процентов.

Аналитик предупредил, что часто фондовый рынок бывает жестоким и беспощадным. Он не предполагает высоких прибылей, особенно начинающим инвесторам. Но случаются и истории, когда участники рынка получают сверхдоход. В качестве примера специалист привел технологические компании США с капитализацией около и более миллиарда долларов, которые подорожали на шесть тысяч процентов всего за год.

«Предсказать подобный рост трудно. Как правило, такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Как пример — Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

В то же время Короев напомнил о главном правиле инвестора: чем выше доходность, тем выше риск. Свои нюансы есть в каждом конкретном случае, но риск существенных потерь вложенных средств всегда высок, уточнил эксперт. К таким инвестициям необходим взвешенный подход. Чаще всего существенную долю портфеля они занимать не могут, предупредил Короев.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, знание некоторых ориентиров краха фондового рынка поможет избежать убытков. Крах фондовому рынку грозит при длительном росте фондовых индексов, в случае, если он обгоняет рост экономических или соответствующих сфер, уточнил специлист.

Еще один индикатор — инверсия кривой доходности облигаций. Это случается, когда рыночная доходность гособлигаций с маленьким сроком погашения (два года) становится больше, чем у бумаг со сроком погашения десять лет.