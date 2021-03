Ever Given снят с мели в Суэцком канале. События дня. ФАН-ТВ

Заблокировавший Суэцкий канал Ever Given сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило агентство Bloomberg. В материале не уточняется, как скоро восстановят движение по водной артерии. Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды, в минувший вторник он сел на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение. Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой и Азией, не огибая Африканский континент.