Ever Given снят с мели в Суэцком канале. События дня. ФАН-ТВ

Заблокировавший Суэцкий канал Ever Given сняли с мели Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило агентство Bloomberg. В материале не уточняется, как скоро восстановят движение по водной артерии. Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды, в минувший вторник он сел на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение. Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой и Азией, не огибая Африканский континент.

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщили в мэрии города. Всего на Музейной площади собралось более тысячи человек. Силовики прибегли к спецсредствам после того, как митингующие проигнорировали призывы разойтись. Демонстрации против ограничительных мер правительства проходят в Нидерландах уже несколько выходных подряд. На минувшей неделе прошли задержания более 150 человек. Власти Нидерландов 23 января для борьбы с коронавирусом ввели в стране комендантский час с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.

Госдума пресечет мошенничество с маткапиталом В Госдуме предлагают запретить передавать средства маткапитала кредитным потребительским кооперативам (КПК). Деньги они должны использовать на погашение ипотеки, но нередко КПК нарушают закон — обналичивают маткапитал. Соответствующий законопроект депутаты планируют внести на рассмотрение нижней палаты в весеннюю сессию. Обналичивание средств господдержки запрещено. Такие нарушения квалифицируются судами как мошенничество при получении выплат и пособий.