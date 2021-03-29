Возвращение мирового спорта и роль России обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 29 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «В каком состоянии российский спорт. Ждут ли нас новые победы?».

В эти дни в Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию — спорт, который особенно любят в нашей стране. А в Японии стартовала эстафета олимпийского огня, и уже 23 июля 2021 года в Токио должны быть открыты летние Олимпийские игры. В июне этого же года мир будет следить за чемпионатом Европы по футболу, матчи должны пройти в том числе в Санкт-Петербурге. Большая спортивная жизнь вернулась.

В рамках нашего эфира мы обсудим, в каком состоянии находится отечественный спорт после пандемии и беспрецедентного мирового давления на наших атлетов.

Какова готовность нашего спорта к большим соревнованиям? Поговорим об ограничениях, с которыми столкнуться наши спортсмены, узнаем, можно ли прославить свое Отечество, когда победителям из России запрещают поднимать флаг и петь гимн.

Мы узнаем, какое влияние оказала пандемия на развитие спорта, удается ли спортсменам подготовиться к соревнованиям и есть ли риск очередного переноса Олимпийских игр.

Также мы уделим внимание детскому, профессиональному и любительскому спорту, их уровню в нашей стране и какие меры поддержки от государства необходимы для их развития.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: спортсмены, медики, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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