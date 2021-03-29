Курс евро на Московской бирже вырос на 35,25 копейки

Москва, 29 марта. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи достиг отметки в 75,72 рубля.

Курс евро тем временем вырос до 89,59 рубля. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки. Евро вырос на 35,25 копейки.

Ранее основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, как на жизнь россиян влияет динамика курсов валют, и дал прогноз для российского рубля на ближайшие два-три месяца. Специалист отметил, что на цены в магазинах влияние оказывает среднесрочный курс валюты. Отклонения от средних курсов сильнее всех чувствуют на себе туристы. Также курсовая разница ощущается при заказе товаров из-за рубежа.