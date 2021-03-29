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Экономика

Курс евро на Московской бирже вырос на 35,25 копейки

Курс евро на Московской бирже вырос на 35,25 копейки

Москва, 29 марта. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи достиг отметки в 75,72 рубля.

Курс евро тем временем вырос до 89,59 рубля. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки. Евро вырос на 35,25 копейки.

Ранее основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, как на жизнь россиян влияет динамика курсов валют, и дал прогноз для российского рубля на ближайшие два-три месяца. Специалист отметил, что на цены в магазинах влияние оказывает среднесрочный курс валюты. Отклонения от средних курсов сильнее всех чувствуют на себе туристы. Также курсовая разница ощущается при заказе товаров из-за рубежа.

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