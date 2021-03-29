Россиянам сообщили о спаде дефицита автомобилей

Москва, 29 марта. Дефицит авто в российских дилерских центрах постепенно снижается.

О ситуации на авторынке рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Об этом сообщает ТАСС.

«Дефицит [новых автомобилей] сохраняется, хотя уже идет на спад. Речь идет как о разных сегментах, так и о производителях», — заявила пресс-служба ассоциации.

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с дефицитом автомобилей из-за нехватки чипов. Без них автомобили не смогли бы попасть на рынок России. Из-за длительного цикла выпуска и ограничения мощностей дефицит чипов может продлиться не менее полугода.